Dood van parachutiste (19) was noodlottig ongeval

Voor de fatale parachutesprong in Teuge waarbij Fabiënne Lam (19) begin juni om het leven kwam, wordt niemand verantwoordelijk gesteld. De luchtvaartpolitie heeft het onderzoek afgerond en spreekt over een noodlottig ongeval waarbij niemand iets te verwijten valt.

In dat onderzoek werd door de politie onder andere gekeken naar de uitrusting van het slachtoffer. De parachute en andere benodigdheden die Lam gebruikte, vertoonden volgens woordvoerder Ed Kraszewski van de Landelijke Politie en Luchtvaartpolitie geen gebreken. ,,De uitrusting was goed in orde.” Uit gesprekken met de getuigen bleek dat er geen andere mensen bij het fatale ongeluk betrokken waren. ,,Daarmee is ons onderzoek afgerond. Er is geen strafbaar feit gepleegd en er wordt niemand vervolgd.”

Buiten het zichtveld

De vrouw uit Hilversum kwam hard terecht bij de landing. Ze werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht en daar overleed ze. Wat er precies is misgegaan, is volgens de politie ,,niet vast te stellen''. Die erkent dat er iets mis is gegaan bij landing van Lam. ,,Maar waarom? Dat weten we niet precies. Ik weet ook niet of je daar nog achter kunt komen”, aldus Kraszewski. Dat wordt ook extra moeilijk omdat de jonge vrouw buiten het zichtveld van het paracentrum in Teuge terecht is gekomen en er geen mede-springers waren die haar hebben gezien. De familie is op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

Hersenbeschadiging

Lam kwam in een weiland naast camping de Weeltenkamp terecht, enkele honderden meters van de landingsbaan vandaan. Ze hield hersenbeschadiging over aan haar mislukte landing. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en nam het slachtoffer mee naar het ziekenhuis in Zwolle, waar zij aan haar verwondingen overleed. De vrouw was drie jaar lid van de parachuteclub uit haar woonplaats.