Dode door crash Aviodrome-vliegtuig

Zeker één persoon is om het leven gekomen door de vliegtuigcrash bij de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria. Dat meldt hulpverleningsdienst ER24, die niet in detail trad over de nationaliteit van het slachtoffer. Zo'n twintig mensen raakten gewond. Onder de passagiers waren ook drie Nederlanders, allen medewerkers van luchtvaartmuseum Aviodrome. Hoe zij er aan toe zijn, kan de woordvoerster van Aviodrome nog niet zeggen. Het gaat om een toestel dat binnenkort naar het Aviodrome in Nederland zou komen, meldt het luchtvaartthemapark.

Licht tot ernstig

„Uit de eerste meldingen blijkt dat ongeveer twintig mensen verwondingen hebben opgelopen'', meldt hulpverleningsdienst ER24. De verwondingen zouden uiteenlopen van licht tot zeer ernstig. Het Zuid-Afrikaanse News24 bericht dat de piloot er slecht aan toe zou zijn. Hij zit volgens hulpverleners nog steeds vast in de cockpit.

„Ontzettend geschrokken zijn wij dat de Convair 340, het toestel dat binnenkort naar Aviodrome zou komen, tijdens het opstijgen van een testvlucht in Zuid-Afrika is neergestort'', meldt het Aviodrome op Facebook. „Onze prioriteit ligt nu bij het in veiligheid stellen van alle betrokkenen.''

Route

Rond 12 juli zou het vliegtuig starten met de vlucht vanuit Zuid-Afrika. Aangezien de Convair geschikt is voor voornamelijk korte en middellange afstanden zouden er op weg naar Nederland diverse tussenstops zijn. De route was gepland vanuit Zuid-Afrika via Zambia, Oeganda, Soedan, Egypte, Kroatië en Oostenrijk naar Lelystad. Een ervaren crew zou het toestel vliegen.