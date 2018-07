Deze machinist zette iedereen op het verkeerde been

Eigenlijk staat het nergens in de Instagrampost van machinist Gerrit Driessen, maar toch feliciteerde iedereen hem op Instagram dit weekend met zijn verloving. „De mensen zien alleen de foto, maar helemaal niet wat het is." Gerrit vroeg zijn collega namelijk helemaal niet ten huwelijk, maar deed gewoon een sleuteloverdracht.

'Lieve lieve Maxine... wil jij...?' staat er onder de foto waarin Gerrit op zijn knieën gaat voor zijn collega Maxine. Bijna 500 likes en ruim 70 reacties waarin mensen de machinist feliciteren met zijn verloving. Ook wij van Metro dachten dat Gerrit zijn collega ten huwelijk had gevraagd, maar al snel vertelde hij tegen ons dat het toch iets anders in elkaar zat dan lijkt.

Liefdevol verzoek

Het zit namelijk zo: Gerrit was aan het werk toen hij door zijn buurvrouw werd opgebeld omdat zijn twee Beagles tekeer gingen, iets wat zijn honden normaal nooit doen. De machinist moest op dat moment nog van zijn woonplaats Hoofddorp naar Amersfoort Schothorst rijden, maar wilde graag naar huis om zijn honden te kalmeren.

Hij hoorde dat zijn collegamachinist Maxine reserve stond en besloot haar te vragen of zij zijn „slagje Schothorst" nog kon doen. „Ze zei dat ik het dan maar op een leuke manier moest vragen. Ik ging op mijn knieën en zei: 'Lieve, lieve Maxine, we kennen elkaar nu 3 jaar, we hebben altijd veel lol en plezier met elkaar. Wil jij alsjeblieft mijn slagje Schothorst doen?' En toen zei ze ja!".

Geen ring

Op de foto lijkt het misschien alsof Gerrit zijn collega ten huwelijk vraagt, maar als je goed kijkt zie je dat hij helemaal geen ring in zijn handen heeft. „Ik heb de DOM-sleutel vast! Dat is een soort autosleutel, maar dan voor een trein."

Toch is Gerrit lichtelijk verbaasd dat hij zoveel felicitaties heeft gekregen. „Ik ben getrouwd met een man. Iedereen in Hoofddorp weet dat dus zij moeten al door hebben dat de foto met Maxine niet klopt. Woensdag of donderdag zal Gerrit een foto op zijn Instagrampagina plaatsen waarmee hij uitlegt dat deze grap toch wel heel goed gelukt is.