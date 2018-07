De 5 eigenschappen die elke treinreiziger heeft

Treinreizigers, het is een ras apart. Elke ochtend wurmen ze zich door weer en wind richting dezelfde trein, die richting werk of school gaat. Niet iedereen houdt van reizen met de trein, maar je leert er alleszins veel van bij. De doorgewinterde treinreiziger heeft dus ook specifieke eigenschappen ontwikkeld om te overleven in de trein.

Metro België heeft 5 van die eigenschappen voor je omschreven.

1. Planner

Elke treinreiziger is een kei in plannen. Je weet als geen ander wanneer jouw trein stopt en op welk spoor, en je weet die kennis moeiteloos te combineren met de dienstregeling van jouw tram of bus. Je weet wanneer je een sprintje moet inzetten om je verbinding te halen, of wanneer het een hopeloze zaak is. De 9292-app en de NS Reisplanner ken je als geen ander, en je weet altijd op welke trein je moet springen om je volgende te halen.

2. Geduldig

Wachten is iets waar je als treinreiziger vaak mee geconfronteerd wordt. Voor jou is het een ‘way of life’. Wachten op je trein, wachten bij het uitchecken, wachten op je verse koffie in het station… Jij doet het, en je windt je er niet over op. Je aanvaardt dat je af en toe even stilstaat in het leven, soms geniet je daar zelfs een beetje van.

3. Sociaal

„Is dit de trein naar de luchthaven?”, jij hoort de vraag telkens weer. En je beantwoordt hem met een grote glimlach, en plakt er vaak nog een praatje achteraan. Je spreekt met onbekenden alsof het niets is. Vaak heb je het niet eens door dat je best sociaal bezig bent in de trein. Zelfs de grootste brompot geeft reisadvies als het nodig is.

4. Mensenkenner

Sommige treinreizigers zijn misschien niet zo praatvaardig, maar mensenkennis hebben ze allemaal. Jij houdt van mensen spotten. Stiekem bedenk je het achtergrondverhaal van de olijke dame tegenover je. Of je luistert het gesprek af van een koppel dat zachtjes ruziet, terwijl je in je hoofd partij kiest voor één van de twee partners. Jij leest mensen hun gedachten nog voor ze op hun plaats zijn gaan zitten.

5. Slaapkop

Van zodra de trein zich in beweging zet, vallen je ogen al zachtjes dicht. Jij zet je strategisch aan de raamkant van de zitbank, en sluit je ogen terwijl je met je hoofd tegen de zijkant leunt. Want de trein is toch de ideale plek om wat slaap in te halen? En wat er ook gebeurt, éxact één minuut voor je halte word je hoe dan ook wakker. De trein is jouw ideale dutjesplek…