Britten inderdaad vergiftigd door gifgas novitsjok

Het Britse stel dat sinds zaterdag in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, is inderdaad in aanraking gekomen met zenuwgas. Het is hetzelfde zenuwgas als waarmee de Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart zijn vergiftigd.

Dat heeft de Britse politie woensdag bekend gemaakt. Het is nog niet bekend waar en hoe het stel met het zenuwgas novitsjok in aanraking is gekomen.

Geen aanwijzingen voor opzet

De politie heeft geen aanwijzingen dat er opzet in het spel is. „Niets in hun achtergrond wijst erop dat de man en vrouw een doelwit waren."

De aanslag op Skripal en zijn dochter vond plaats in Salisbury. Sporen van dat gif waren in april nog altijd aanwezig in het stadje. Het stel uit Amesbury is zaterdag in het nabijgelegen Salisbury geweest. Dinsdag heeft de politie lange tijd delen van de twee plaatsjes afgezet.

Onwel

Det twee slachtoffers, de 45-jarige Charlie Rowley en zijn vriendin, de 44-jarige Dawn Sturgess kwamen zaterdag in aanraking met het zenuwgas. Daarna werden ze onwel en zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Aanvankelijk dacht de politie dat het om vervuilde drugs ging.

Volgens de medische diensten is er slechts een beperkt risico voor de volksgezondheid. Toch is er donderdag een spoedoverleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken over het incident.