Bijna 130 mensen dood door natuurramp Japan

Zo'n 127 mensen hebben de dood gevonden na het noodweer in Japan. Afgelopen week was er sprake van hevige regenval, waarna er aardverschuivingen en overstromingen waren. Er worden nog 63 mensen vermist, meldt Reuters. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden.

Reddingswerkers borgen een lichaam in Japan / ANP

Noodhulp

Er wordt hard gewerkt om noodhulp bij de overlevenden te krijgen. Ironisch genoeg is er namelijk een tekort aan water. Ook zijn er problemen met de aanhoudende zon. Het is namelijk gestopt met regenen, maar door de felle zon zijn er gezondheidsrisico's.

Verwoesting in Japan / ANP

Afgelopen weekend kregen duizenden mensen het bevel om te evacueren. Voor Yusuke Suwa kwam dat bericht net op tijd. „Als we vijf minuten later gevlucht waren, hadden we het niet gehaald. We hadden niet door dat het zo'n ding was." Hij en zijn vrouw vluchtten zaterdag in hun auto.

Verwoeste huizen in Japan / ANP

Vorige week viel er per dag wel 500 millimeter regen. In Japan wordt ieder stukje grond gebruikt voor bebouwing, waardoor het gevoelig is voor rampen, schrijft Reuters.