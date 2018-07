Bekende Iraanse Instagrammer opgepakt vanwege dansen

Het klinkt voor ons onvoorstelbaar, maar het is in Iran helaas nog steeds aan de orde van de dag: daar kunnen vrouwen opgepakt worden wanneer ze in het openbaar dansen. Maedeh Hojabri, een jonge Instagrammer met meer dan 600.000 volgers, is nu om die reden gearresteerd. Ook drie andere bekende Instagramgebruikers zijn op het matje geroepen voor de content die zij op het platform plaatsten.

Hoofddoek

Naast het publiceren van dansvideo’s is Hojabri ook opgepakt omdat ze geen hoofddoek op de filmpjes droeg. Ook wat betreft hoofddoeken kent het land namelijk een strenge regelgeving: vrouwen zijn verplicht om hun haar in het openbaar te bedekken. Op de pakweg 300 video’s die de Instagrammer online zette, ontbrak dit echter standaard.

Offline

De gepubliceerde filmpjes zijn sinds de arrestatie van de Instagrammer niet meer terug te vinden: haar account is direct uit de lucht gehaald. Toch zijn haar video’s nog her en der te spotten. Landgenoten publiceren haar dansmoves op externe accounts zodat het beeldmateriaal toch nog terug te vinden is.

Gedwongen betekenis

Hojabri is inmiddels wel weer op bewegend beeld verschenen: ditmaal op de staatstelevisie. Hier vertelt ze, volgens The Guardian zichtbaar ontdaan, dat het niet haar bedoeling was om aandacht te trekken met de video’s. Ze wilde haar volgers niet aanmoedigen om hetzelfde te doen, stelt ze. Critici beweren echter dat het om een gedwongen betekenis gaat. Veel mensen verwachten dat Instagram in de toekomst verbannen zal gaan worden in het land.