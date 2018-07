Australische parkwachters vangen reuzenkrokodil

In het Australische Parkrangers bij Katherine-rivier zijn ze er na ongeveer acht jaar eindelijk in geslaagd een reuzenkrokodil te vangen. Het beest weegt 600 kilo en is bijna vijf meter lang.

Beschermde diersoort

De krokodil behoort tot de salty’s, deze krokodillen vormen al jaren een gevaar voor de lokale bevolking en komen met enig regelmatig voor in de Katherine-rivier. Deze krokodillensoort werd in 1972 tot beschermde diersoort verklaard.

Inmiddels zijn er in het gebied waar deze krokodillen zich bevinden - eveneens een toeristische trekpleister - 370 van deze gigantische beesten gevangen. Volgens Australische media kwamen daar het afgelopen half jaar nog eens 188 bij. De krokodil die nu gevangen is genomen werd ook al eerder gespot, het lukte echter niet het reusachtige beest te pakken te krijgen.

Respect

Volgens parkwachter Chris Heydon was het niet lastig hem te vangen. „Als ze zo groot zijn, verdoven we ze gewoon. Zo lopen we geen kans vermalen te worden”, aldus Heydon. De parkwachters kwamen het beest pas op het spoor nadat er verhalen de ronde gingen over een ‘lange donkere staart’.

De krokodil wordt door de parkwachters overgebracht naar een krokodillenfarm in de regio. „Net als hij waren we flink buiten adem. We kunnen maar beter een beetje respect voor hem hebben.”