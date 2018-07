Ambulancebroeders krijgen hulp van een tolken-app

Voor een ambulancebroeder is het meest belangrijk dat hij de juiste hulp kan bieden, daarbij komt het soms aan op een paar kostbare minuten. Een taalbarrière kan daarbij een groot probleem vormen. Om spraakverwarring met anderstaligen te voorkomen, is daarom de 'tolken-app' bedacht: een app die de hulpverleners en de slachtoffers kan helpen met elkaar te communiceren. Ambulances uit zeven regio's zijn uitgerust met de app.

Handen en voeten

De app ‘spreekt’ acht vreemde talen, waaronder Pools, Arabisch en Tigrinya - de taal van Eritreeërs - en stelt algemene vragen als ‘gebruikt u medicijnen?’, ‘bent u ergens allergisch voor?’ of ‘heeft u alcohol of drugs gebruikt?’. Dit gaat veel makkelijker en sneller dan het handen en voetenwerk wat veel hulpverleners nu nodig hebben om met iemand die de taal niet spreekt te communiceren. Volgens de projectleider, Leo Roos, komen zulke situaties ook steeds vaker voor. ,,Ambulancemedewerkers hebben veel vaker dan vroeger te maken met niet-Nederlandssprekende patiënten. Als je niet begrijpt wat er aan de hand is of waar iemand pijn heeft, is de kans op een beoordelingsfout groter. Dat kan gevaarlijk zijn”, vertelt Roos aan het Algemeen Dagblad.

Er is ook rekening gehouden met patiënten die niet kunnen lezen. De tolken-app is daarom namelijk ook uitgerust met pictogrammen. Als dat niet lukt, of als de patiënt een andere taal spreekt dan standaard in de app zit, kan de hulpverlener via dezelfde app direct contact leggen met een tolk van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). ,,Deze vertaalt dan ‘live’ het gesprek tussen hulpverlener en patiënt of familieleden”, aldus Roos.

Geen vergoeding

De 'tolken-app' is ontwikkeld door het TVcN en Axira, een samenwerkingsverband van zeven ambulancediensten in onder meer Zuid-Holland-Zuid, Limburg en Overijssel. Er is geen vergoeding voor de tolkenapp. Die wordt betaald door de ambulancediensten zelf. Voor huisartsen die aanspraak maken op hulp van een tolk is een tijdelijke subsidie in het leven geroepen, voor ziekenhuizen geldt die niet.