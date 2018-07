50 doden en 50 vermisten door noodweer Japan

Een Nederlands pompenbedrijf is onderweg naar Thailand om mee te denken over het redden van de Thaise jongens, die al twee weken vastzitten in een grot in het land. Het bedrijf, Van Heck genaamd, zegt door de Thaise autoriteiten benaderd te zijn voor advies.

In Nederland wordt ondertussen al materiaal gereed gemaakt, mocht het nodig zijn. Van Heck is gespecialiseerd in het maken van pompen en het verplaatsen van water.

Nederland wil helpen