18.000 Turkse ambtenaren op straat gezet

In België heeft een gewapende overval van een juwelier tot een dodelijk slachtoffer geleid. De overvaller werd zelf doodgeschoten door de juwelier, die ook over een wapen bleek te beschikken, zo meldt de politie.

Een duo overviel zaterdagmiddag juwelier Moens in het plaatsje Oostakker (in Oost-Vlaanderen). Volgens ooggetuigen zou hij zelf het vuur hebben geopend op de overvallers, die vluchtten op een motor.

Een van de twee werd hierbij geraakt en viel even later van de motor af. Die val overleefde hij niet. Zijn handlanger besloot niet te wachten en is doorgereden. Hij is nog altijd op de vlucht voor de politie.