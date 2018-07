10 miljoen euro aan boetes na rookverbod horeca

Ongelooflijk maar waar: het is officieel alweer tien jaar geleden dat het rookverbod in de Nederlandse horeca werd ingevoerd. Inmiddels wordt er in vrijwel geen enkel restaurant, cafetaria, sportkantine of hotel nog een sigaret opgestoken, maar de handhaving in het begin bleek nog knap lastig. De regeling zorgde zelfs voor meer dan 10 miljoen euro aan boetes.

Boetes en waarschuwingen

Na de invoering van de regeling op 1 juli 2008 waren er een handjevol horecaondernemers die hun gasten tóch stiekem lieten doorroken. Uit cijfers van de NVWA blijkt nu dat er in die periode ruim 20.500 boetes (!) en waarschuwingen werden gegeven. Kleine kroegjes ontsnapten eerst nog ternauwernood aan de regeling, omdat er voor hen een uitzondering werd gemaakt op het verbod. Ook die toezegging kwam in 2014 echter te vervallen.

Felle protesten

Het verbod leverde vooral de eerste jaren felle protesten van cafébazen op. Toch was niet alleen die groep gefrustreerd: ook de consument zelf vond de nieuwe regeling lastig. Het was voor veel Nederlanders wennen om opeens geen sigaret meer op te mogen steken in bijvoorbeeld hun lievelingsdiscotheek.

Meer regels

Als het aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid ligt, worden er de komende jaren echter nog meer regels ingevoerd om het roken tot halt te roepen. Zo zouden ook de aparte rookruimtes in horecagelegenheden, die je nog steeds her en der tegenkomt, verplicht moeten verdwijnen. Ook roken op het terras zou in de toekomst een no-go moeten worden. Maar volgens KHN (Koninklijke Horeca Nederland) gaat het verbieden van rookruimtes de horeca heel veel geld kosten. Het voornemen om ook roken op het terras in de ban te doen noemt de KHN dan ook ,,betutteling ten top''.