Zwemmen in de openlucht? Dit zijn de mooiste plekken

Het wordt fraai, heel fraai weer de komende dagen. En waar kun je beter de verkoeling opzoeken dan aan het water? Klein briesje, af en toe een verfrissende duik, of de schaduw opzoeken onder een boom, zonder een permanente chloorlucht in je neus: wij zijn voor.

Metro selecteert de beste plekjes om in het wild te zwemmen onder de zon en in het meer, door het land. Sla op, noteer, bewaar en bezoek vaak (want we hopen dat het gewoon een droomzomer wordt).

Texel. Foto: ANP

Aan de kust

Op één staan voor de echte waterratten waarschijnlijk de kustgebieden. Aan westkust en op de Waddeneilanden is het water van de Noordzee algauw kouder dan in de vaak stilstaande meertjes, maar de golven en het zicht op de duinen maken veel goed. Wennen aan het koude water doe je overigens het beste door er steeds iets langer in te blijven.

Noord-Holland

In de buurt van Alkmaar en Heerhugowaard ligt recreatiepark Geestmerambacht. Je kunt er surfen, wandelen, fietsen en barbecueën op een speciaal veld, maar ook zwemmen in de grote plas.

Afbeelding ter illustratie: Unsplash

Friesland

Het meer Spokeplas, vlakbij Noordwolde, ligt beschut in de mooie bossen van Spokedam, waar je goed kunt wandelen als het bijvoorbeeld iets is afgekoeld. Omdat er amper een zuchtje wind staat en weinig schaduw is, moet je je zeker goed insmeren. Plus: je kunt er gratis parkeren.

Drenthe

Bij ’t Nije Hemelriek is niet alleen de naam pittoresk. Dit natuurgebied in Drenthe, tussen Gasselte en Anderen bevat ook een fijne zwemvijver. Met een wit strand en de bomen rondom de plas, en een stel horecavoorzieningen, is het een goede zwemplek voor Drenthenaren en eenieder die een stukje reizen overheeft voor een zomerdag. Ook de Ieberenplas bij boswachterij Grolloo is een aanrader, met een zandstrand en genoeg plek om te picknicken.

Gelderland

Dichtbij de A1 (handig met de auto!) vind je hier het recreatiegebied Bussloo. Er zijn acht stranden, een paar ligweides en tal van kiosken voor de nodige versnaperingen. Omdat er dicht bij de ligweides nog een hotel en een wellnessresort zit met sauna’s, is een weekendje weg ook een optie.

De Haarrijnseplas. Foto: ANP

Utrecht

Zwemmen en chillen in Utrecht kan onder meer bij het Henschotermeer (bij Woudenberg). Daar heb je onder meer een eilandje middenin het meer, waar je met een brug kunt komen. Ook de Haarrijnseplas (bij het Leidsche Rijn Park) en de Maarsseveense plassen (net buiten Utrecht) zijn aanraders van zwemplekken in de buitenlucht.

De Kralingse Plas. Foto: ANP

Rotterdam

Hoogbouw boven duinen? In de omgeving van Rotterdam toog je deze zomer naar bijvoorbeeld de Zevenhuizerplas (aan de rivier de Rotte, even boven Rotterdam). Deze recreatieplas is kunstmatig aangelegd door zandwinning. Aan het meer liggen verschillende strandjes, bijvoorbeeld Nesselande: daar kom je bovendien makkelijk met de metro. Ook de Kralingse Plas, naast het gelijkgenaamde bos, is een waterhotspot.

Flying Dutch Festival op strand Eersel. Foto: ANP

Brabant

In het Noord-Brabantse Eersel vind je het E3-strand. Geen al te fancy naam, wel een stel ligweides (met gras) en zowel een diep als een ondiep gebied om in te zwemmen en pootjebaden.

Liever niet

Waar je beter niet de verkoeling van het water op kunt zoeken, is bij de grachten van bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht. Op de aangrenzende terrasjes zitten, tuurlijk, maar erin zwemmen kun je beter laten. Met menig ronddrijvend fietsenwrak en allerhande afval is het niet de meest frisse plek - al wordt het water steeds schoner omdat woonboten vaak zijn aangesloten op riolering.

Blauwalg

Ook is het oppassen geblazen voor blauwalgen: daar kun je ziek van worden. Vaak wordt dit snel geconstateerd door waterbeheerders en oplettende bezoekers (let op gek gekleurd water en stinkende, drijvende algen), waarna het gebied wordt afgesloten. Een douchebeurt na het zwemmen in natuurwater is overigens nooit een overbodige luxe: blauwalg of niet.

Benieuwd welke zwemplekken er nog meer in de buurt zijn? Op www.zwemwater.nl check je waar er schoon en veilig gezwommen kan worden.