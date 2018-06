Zoon gooit kunstwerk om, 'dat wordt 132.000 dollar'

Hij wilde het standbeeld „alleen maar even knuffelen", de 5-jarige jongen uit de Amerikaanse stad Kansas City. Helaas voor de ouders liep het verkeerd af, want zij hebben een rekening van 132.000 dollar gekregen, het bedrag waarvoor het beeld ook te koop stond.

Bruiloft

Het vooral gebeurde tijdens een bruiloft in Kansas City, in de lobby van een partylocatie. Volgens de kunstenaar is het beeld onherstelbaar beschadigd. De man, die twee jaar had gewerkt aan het kunstwerk, had het beeldhouwwerk te koop gezet voor 132.000 dollar. Nu eist hij dat bedrag van de ouders, aangezien hij het beeld niet meer kan verkopen.

„Ik ben echt verbaasd”, zegt moeder Sarah Goodman tegen ABC News. „Ze doen net alsof het om een plaats delict gaat.” De moeder vindt dat het kunstwerk beter bevestigd had moeten worden of achter glas had moeten staan.

De verzekeringsmaatschappij van de locatie, die de schade niet wil betalen, vindt dat niet: „Het kunstwerk was misschien niet volledig vastgemaakt, maar wel vastgeklikt aan het voetstuk. Daarnaast hebben we hier nooit eerder problemen mee gehad. Normaal gesproken klimmen kinderen niet op onze stukken.”

Ongelukje

Maar ongelukken gebeuren nu eenmaal en dit was duidelijk een ongeluk, vindt de moeder. „Onze zoon wilde het helemaal niet stukmaken, het viel op hem. Het zat niet vast en het was niet veilig. Ik wil de waarde van het werk niet onderschatten, maar ik kan dit echt niet betalen.”

Het is nu aan de verzekeringsmaatschappij van de locatie en die van het gezin om het uit te vechten.