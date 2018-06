Zoemende mug erger dan snurkende slaper

Op sokken in een plas water in de badkamer stappen. Een kledinglabel dat de hele tijd langs je huid kriebelt. Na alle mogelijke manieren een pot augurken niet open kunnen krijgen. Ergernissen van hoge orde. Maar niets verslaat het gezoem van een mug midden in de nacht. Het insect doet menig brave burger opstaan met moordneigingen.

Een recent onderzoek in opdracht van Buienradar.nl bevestigt die irritatie onder Nederlanders. Deelnemers aan het onderzoek geven aan zich ’s nachts zelfs nog meer te storen aan het geluid van een zoemende mug dan aan het gesnurk van een ander. Het geluid is zelfs zo irritant, dat het erger wordt gevonden dan jeuk na een muggenbult.

Vijand

Nu de zomer nadert kunnen we onze grote vijand weer verwachten. Maar, we kunnen hem in de gaten houden. Buienradar heeft een aantal jaren geleden de handen ineengeslagen met Wageningen University & Research om een kaart te ontwikkelen waarop te zien is waar in Nederland de weersomstandigheden gunstig zijn voor muggen. Zo is per dag zichtbaar of er in een bepaalde provincie veel of weinig kans is op muggen.

Zo’n radar is niet alleen handig op korte termijn, maar zelfs van groot belang op lange termijn. Het aantal muggen neemt in de toekomst namelijk verder toe. En de gebruikelijke huissteekmug krijgt er in Nederland een nieuw vriendje bij: de gevaarlijke tijgermug. De oorspronkelijk Aziatische mug heeft zich in Zuid- en Midden-Europa gevestigd en is ook al in Nederland gespot.

Meldingen

‘Een vervelende ontwikkeling’, vindt bioloog Arnold van Vliet, verbonden aan de Wageningen University & Research en betrokken bij muggenradar.nl. Deze website staat los van Buienradar. Daarop is uitgebreidere data te vinden over de mug in Nederland. Zoals de kaart die samen met Buienradar is ontwikkeld, maar ook een grafiek van het aantal meldingen van muggenoverlast.

Van Vliet: ,,De meeste overlast ervaren we van de huissteekmug, maar die is alleen ’s nachts actief. Die overlast kunnen we met de komst van de tijgermug ook overdag gaan ervaren. Het is een kleine mug met een venijnige bijt. Dat heeft invloed op de kwaliteit van ons leven. Daarnaast is deze mug in staat om ziektes over te brengen. Dat doet op dit moment geen enkele mug in Nederland, maar in Frankrijk en Italië heeft de tijgermug al dengue – knokkelkoorts – overgebracht.’’

Na meldingen van de tijgermug controleerden medewerkers van de Voedsel- en Warenautoriteit vorig jaar diverse tuinen. Foto: ANP

Alle informatie over muggen is daarom welkom. De wetenschappers van muggenradar.nl vragen mensen nadrukkelijk een melding te maken wanneer zij last hebben van muggen. Een aantal zomers geleden heeft de website zelfs een oproep gedaan om doodgemepte muggen naar hun lab te sturen. Op die manier werden de verschillende soorten onderzocht. Daar is dit jaar overigens geen behoefte aan. Alleen meldingen zijn voldoende.

Door de jaren heen hebben die meldingen al een aantal resultaten opgeleverd. Zo is inmiddels bekend dat veel muggenoverlast ontstaat door stilstaand water in tuinen. Zoals kleine waterbakjes of regentonnen. ,,We kunnen niet voorkomen dat we last ervaren van muggen. We gaan ze zelfs alleen nog maar meer zien. Maar met dit soort informatie kunnen we muggenoverlast wel op lokaal niveau aanpakken’’, aldus Van Vliet.

Wat je nog niet wist over de mug

De mug is het dodelijkste dier op aarde

Zo klein en toch zo gevaarlijk. De mug is het dodelijkste dier op aarde vanwege de verspreiding van ziektes. Wie gestoken wordt door een mug kan hierdoor besmet raken met bijvoorbeeld malaria, het zikavirus of knokkelkoorts. De kans op deze ziektes is in Nederland echter klein.

Muggen steken niet, maar bijten

Geprikt of gestoken worden door een mug is een gebruikelijke uitspraak. Toch is het niet helemaal correct. Muggen bijten juist. Via het mondorgaan zuigen ze het bloed naar binnen.

Alleen vrouwtjes bijten

Een mug in je slaapkamer? Dat betekent nog niet dat die je gaat bijten. Alleen de vrouwtjes doen dat namelijk. Die hebben de extra eiwitten uit bloed nodig voor het leggen van eitjes. Als de mug zoemt dan is het hoogstwaarschijnlijk een vrouwtje. En ja, dan is die vermoedelijk uit op jouw bloed.

Muggen komen af op je adem

Zweet, hitte en menselijke adem. De ingrediënten van een droomcocktail voor de mug. Zelfs op dertig meter afstand kan het dier menselijke adem detecteren. De CO2-stromen in de lucht leiden de beestjes naar de bron: wij.

De mug heeft nut

Hoe vervelend ze ook zijn, de mug kent wel degelijk een nut. Zo legt de mug larven in het water die veel worden gegeten door vissen en andere waterdieren. Ook vogels, kikkers en vleermuizen peuzelen de beestjes graag op.

Mug of neef?

Wie in Friesland iets wil zeggen over de mug kan wellicht verward achterblijven. Wat in de Nederlandse taal bedoeld wordt met een mug, is in het Fries namelijk een ‘neef’. En een mug in het Fries, is een vlieg in het Nederlands.