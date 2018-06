Woordvoerder Trump uit restaurant gezet

Het had een gemoedelijk etentje moeten worden voor Sarah Sanders, de woordvoerder van het Witte Huis. Toch werd ze na het bestellen van haar hoofdgerecht vriendelijk verzocht om de zaak te verlaten: de eigenaren zouden iemand die voor Donald Trump werkt niet in hun restaurant willen hebben.

Eerlijkheid en compassie

Sanders schoof vrijdag aan in restaurant The Red Hen in de plaats Lexington, Kentucky. Ze was daar met haar man en zes anderen. Ze zat al een tijdje in het restaurant toen Stephanie Wilkinson, mede-eigenaar van het restaurant, haar vriendelijk verzocht om The Red Hen te verlaten. Wilkinson verklaart tegenover The Washington Post dat ze beleefd zou hebben gesteld dat het restaurant “enkele waarden hoog in het vaandel houdt, zoals eerlijkheid, compassie en samenwerking.” Vanwege die reden wilde ze Sanders graag zien vertrekken.

Reactie

De woordvoerder verliet het restaurant direct. Op Twitter beschrijft ze haar gedachten over het voorval. “Dit zegt meer over de eigenares van het restaurant dan over mij. Ik probeer mensen altijd met respect te behandelen, ook degenen waar ik het niet mee eens ben. Ik zal dat gewoon blijven doen.”

Twee kanten

Het incident verdeelt de Verenigde Staten in twee kampen: zo vinden sommigen het een fantastische actie van de restauranteigenaren, terwijl anderen het voorval juist veroordelen.