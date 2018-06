Wonderkind Laurent (8) slaagt voor gymnasium

De meeste kinderen kunnen als ze een jaar of acht zijn net de tafels uit hun hoofd, op de kaart aanwijzen waar Maastricht ligt en de persoonsvorm vinden in een zin. De 8-jarige Laurent Simons is net een stapje verder. Hij heeft deze week zijn gymnasiumdiploma in ontvangst genomen.

„De examens gingen goed”, vertelt vader Alexander (35), die het woord doet voor zijn zoon. „Laurent heeft mooie cijfers gehaald.” Verder ingaan op de cijfers wil hij liever niet, want hij wil niet dat zijn zoon druk voelt om te moeten presteren. „Hij rolt er gemakkelijk doorheen, maar we forceren niets.”

Wiskundige boeken

Laurent was zes jaar toen hij op de middelbare school in Amsterdam begon. De vijfde en zesde klas heeft hij de afgelopen maanden gevolgd op het Sint-Jozef Humaniora in Brugge. „Daar kon hij de richting wetenschappen-wiskunde volgen. In die vakgebieden liggen echt zijn interesses.”

De meeste boeken die bij Laurent op het nachtkastje liggen, zijn ook wetenschappelijk. „Hij leest graag uit het boek Pathophysiology of Heart Disease van Lilly of bestudeert andere wiskundige boeken”, vertelt Simons. „Maar toen ik het abonnement van de Donald Duck had beëindigd, werd mij dat niet in dank afgenomen. Dus die ontvangen we inmiddels ook weer.”

Universiteit

Nu Laurent klaar is met zijn middelbare school, mag hij naar de universiteit. „Welke dat wordt, gaan we in de zomervakantie bekijken. We krijgen veel aanbiedingen van binnen- en buitenlandse universiteiten die individuele trajecten aanbieden." Simons verwacht dat het uiteindelijk een Belgische of Nederlandse universiteit wordt. „Laurent kennende wil hij het liefst niet te ver van zijn vrienden en familie wonen.”

De meesten vrienden van Laurent zijn een paar jaar ouder dan hij is en zitten in groep 7 of 8. „Zij behandelen hem normaal en zijn het gewend dat hij iets sneller gaat dan zij. Maar in het weekend lossen ze geen wiskundepuzzels op, hoor. Dan spelen ze gewoon op de Playstation of rennen ze met Nerf-pistolen achter elkaar aan.”

Nieuwe Einstein

Wat Laurent wil worden, weet hij nog niet. „Zijn studie wordt na de zomer waarschijnlijk iets in de richting van wiskunde, natuur- of scheikunde. Daarna ziet hij wel verder. Iets in de wetenschap lijkt hem ontzettend leuk. Hij heeft veel talent, mensen zeggen dat hij de nieuwe Einstein kan worden. "

Simons klinkt nuchter terwijl hij dat zegt. „Je raakt eraan gewend”, verklaart hij. „We zitten voortdurend in een rollercoaster. Eerst waren we verbaasd dat hij binnen twee jaar de basisschool had afgerond. Nu is hij acht en heeft hij een gymnasiumdiploma op zak. We weten niet waar zijn grenzen liggen.”