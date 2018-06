Waarom al die rumoer in Rif-gebied Marokko?

Nasser Zafzafi en 52 andere leiders van de protestbeweging in Noord-Marokko zijn dinsdagavond veroordeeld. Deze leiders strijden voor betere omstandigheden in het Rif-gebied. Metro stelt vijf vragen over de rumoerige Rif-gebied.

Wat is er aan de hand in de Rif?

De mensen in de Rif voelen zich al decennialang achtergesteld door hun eigen overheid. De inwoners spreken van vernedering en economische verwaarlozing door de autoriteiten. Omdat er veel armoede heerst, sprake is van achterstelling en gebrek aan perspectief hebben de Marokkanen uit de Rif besloten het niet meer te pikken.

Wat is de aanleiding geweest?

Hoewel de ontevredenheid al decennialang heerste, deed iets anders de protesten in Noord-Marokko opbloeien. Het begon met de dood van een visverkoper, Mohsin Fikri, in oktober 2016 in de stad Al Hoceima, vlakbij de Rif. De visverkoper kreeg problemen met de politie omdat hij zwaardvis verkocht, terwijl er een verbod gold op het vangen van die vissoort. De politie gooiden zijn partij zwaardvis in een vuilniswagen. Voor Fikri was dit ondenkbaar, hij had de vissen nodig om het te kunnen verkopen zodat hij voor zijn gezin kon zorgen. Reden voor Fikri om in de wagen te springen en zijn vissen te redden. Hij raakte toen beklemd en kwam te overlijden. Dit ongeluk was de druppel voor de inwoners, omdat dit aantoonde hoe er met de inwoners van het Rif-gebied omgegaan wordt. Een reeks aantal protesten barstte los.

Wie is de belangrijkste leider?

Nasser Zafzafi wordt gezien als de leider van de Hirak Rif, de ‘Rifbeweging’, maar ziet zichzelf niet zozeer als leider. Zafzafi sprak vaak de betogers toe tijdens demonstraties, deed interviews met media en predikte ook dat de Hirak Rif vreedzaam moest blijven strijden. Hij was de meest gezochte man door de Marokkaanse autoriteiten en uiteindelijk is hij eind mei 2017 opgepakt.

Wat doet de Marokkaanse overheid?

De overheid probeert de beweging te onderdrukken. In het Rif-gebied is het vorig jaar rustiger geworden door bijna 4000 activisten te arresteren, maar buiten dit gebied in Marokko is het nog steeds onrustig. Soms komt de overheid met beloftes, die de activisten van tafel vegen en niet geloven. Op andere momenten zijn er gewelddadige optredens, die de activisten van de overheid gewend zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Dinsdagavond zijn Nasser Zafzafi en 52 andere leiders van de protestbeweging in het Rif-gebied veroordeeld. Ze hebben celstraffen gekregen die oplopen tot 20 jaar. De leiders zijn veroordeeld voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid.

Over Zafzafi, die veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar, hoeft niemand zich zorgen te maken. In een interview met De Nieuwe Maan eind mei 2017 zei hij namelijk: „Als ik vermoord of gearresteerd wordt, dan is dat een eer voor mij, omdat ik gestreden heb tegen onrecht, corruptie en dictatuur.’’