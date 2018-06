Vrouw vindt slang bij park in Heerhugowaard

Een vrouw heeft zondagmiddag in Heerhugowaard een anderhalve meter lange slang gevonden. Het gaat om een boa constrictor. Ze vond de slang vlakbij het Luidpaardpark.

Achtergelaten

De slag zat in een mogelijk achtergelaten doos. Nadat de vrouw de doos met slang had gevonden, nam ze beiden mee naar huis en belde de dierenambulance. „Het was wel even schrikken voor onze vrijwilligers, die nog nooit met zo’n grote slang in aanraking waren gekomen”, vertelt een medewerker van de dierenambulance aan NH Nieuws.

De dierenambulance vermoedt dat de slang is achtergelaten. De boa constrictor verkeert in een slechte conditie, is mager en volop aan het vervellen. „Hopelijk weet iemand van wie de slang is geweest, want een dier dumpen is strafbaar.”

Wurgslang

De boa constrictor is een van de bekendste soorten wurgslangen en wordt veel in dierentuinen gehouden. Het dier komt voor in Midden- en Zuid-Amerika.