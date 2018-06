VMBO Maastricht: 'minister nu aan zet'

Een vakantie vol toetsen. Dat staat de eindexamenkandidaten van VMBO Maastricht te wachten. Zoals het er nu naar uitziet moeten de leerlingen zowel de school- als de centrale eindexamens in de zomer overdoen. Het gaat dan om de schoolexamens die niet goed zijn afgerond en het bijhorende centrale examen.

Voor eindexamenkandidaten van het VMBO Maastricht kwam afgelopen vrijdag een nachtmerrie uit. Door nalatigheid van de school kunnen zij geen diploma krijgen. Achteraf blijkt dat de leerlingen nooit aan de landelijke examens hadden mogen meedoen, omdat de voorbereidende schoolexamens niet goed waren afgerond. De Onderwijsinspectie besloot daarom de centrale eindexamens van deze scholieren ongeldig te verklaren.

Rigoureus

VMBO Maastricht zegt alles ‘ten zeerste te betreuren’, maar vindt deze maatregel te rigoureus voor de leerlingen. De school pleit ervoor dat leerlingen alleen de betreffende schoolexamens gaan overdoen en niet ook nog de centrale examens.

,,We willen de schoolexamens herstellen en tot in de puntjes controleren, bijvoorbeeld samen met de Onderwijsinspectie. Maar met de centrale examens is niks mis. Die hebben de leerlingen die geslaagd zijn gewoon goed gemaakt’’, zegt Paul ’t Lam, woordvoerder van de school.

De school verwacht woensdag meer informatie te krijgen van minister Arie Slob (Onderwijs). ,,Er is een petitie met meer dan 15.000 handtekeningen aangeboden. De minister is nu aan zet.’’

Consequentie

Het hele wekend regent het woedende reacties op de fouten die VMBO Maastricht heeft gemaakt. Jordy Klaas, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) sluit zich daarbij aan: ,,Dit is verschrikkelijk. De school heeft zich echt van de meest schofterige kant laten zien. Niet alleen zijn er fouten gemaakt bij de afronding van de schoolexamens, ook had de school de leerlingen niet mogen inschrijven voor de centrale examens. Hiermee zijn 354 leerlingen in de kou gezet.’’

Op dit moment is duidelijk dat de leerlingen in de week van 8 tot en met 17 augustus hun landelijke examens kunnen herkansen. Voor die tijd moeten dan wel de schoolexamens zijn afgerond. Uiterlijk 31 augustus is de uitslag bekend. Omdat veel vervolgopleidingen dan al beginnen heeft de school diverse ROC’s gevraagd een uitzondering te maken voor de gedupeerde scholieren.

Aansprakelijk stellen

De eindexamenkandidaten van VMBO Maastricht zijn hierdoor hun vakantie kwijt. De advocaat die de leerlingen en ouders bijstaat, Wouter Geerts van Van Dijk Advocaten, onderzoekt of de school aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die scholieren gaan lijden. ,,Dan moet je onder meer denken aan vakanties die geannuleerd moeten worden, studievertraging en gemiste inkomsten door bijbanen die niet vervuld kunnen worden.’’