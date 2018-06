'Vluchtelingkinderen mishandeld door Franse politie'

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan had met de door hem samengestelde expositie in het Amsterdam Museum een duidelijk doel voor ogen. Met de tentoonstelling De Mooiste Stad, Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan, wilde hij een gesprek op gang brengen over de drukte in de hoofdstad. Tot vlak voor zijn dood werkte hij aan de tentoonstelling die zaterdag wordt geopend.

'Dol op geschiedenis'

Volgens medeconservator Laura van Hasselt, die de tachtig objecten samen met Van der Laan uitkoos, was het laatste gesprek op vrijdagmiddag 15 september. ,,Een cruciaal moment, waarop we de collectielijst hebben vastgelegd. Achteraf bleek dat zijn laatste officiële afspraak, want die maandag erop is hij gestopt met werken.''