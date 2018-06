Vloggen voor een jonge verdediging

De Koninklijke Marine ziet minder jongeren binnenstromen. Was het vak in de crisis nog gewild vanwege de baangarantie, nu de arbeidsmarkt aantrekt is het lastiger om deze groep binnen te halen. Om het vak weer aantrekkelijk te maken komt de Koninklijke Marine met een ongebruikelijke oplossing: een vacature voor fulltime vlogger.

‘De tofste baan ter wereld’, staat in de vacaturetekst. De vlogger gaat de bergen in van Schotland en Noorwegen, vaart mee op een onderzeeboot en doet verslag van de Caribische Eilanden. Het gaat om een fulltime jaarcontract en het is nog betaald ook.

Proefvlog

Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de jonge doelgroep. De krijgsdeelmacht heeft al een hoop sollicitaties ontvangen. Donderdagavond maakt de Koninklijke Marine via social media bekend welke tien sollicitanten zijn geselecteerd. Die maken vervolgens een proefvlog over hun eigen woonplaats. Naast de kwaliteit wordt er ook gelet op hoeveel likes de vloggers weten te behalen.

Als vlogger mag je onder meevaren op de schepen van de marine. Foto: Koninklijke Marine

De publicaties van de vlogger kunnen helpen jongeren enthousiasmeren voor het vak. ,,Op deze manier kunnen we onze jongste doelgroep een inkijkje geven in onze wereld. De vlogger kan op zijn of haar eigen manier laten zien wat wij doen, waarom we het doen en wat er allemaal komt kijken bij het vak.’’

Toch is het een combinatie die je niet snel verwacht. Het serieuze imago van machtige grijze schepen op weg naar veiligheidsmissies tegenover het luchtige imago van hippe jongeren die al pratend tegen hun camera challenges uitvoeren of de nieuwste gezichtscrème aanprijzen. De Koninklijke Marine schuwt het contrast niet en wil met de aanstelling van een vlogger een meer open karakter tonen van het krijgsmachtsdeel.

Imago

,,We willen het gesloten imago graag loslaten. Natuurlijk hebben we te maken met vertrouwelijke informatie. Sommige missies en bepaalde onderzeeboten zijn geheim. Maar we kunnen ook heel veel wel laten zien. Denk aan onze verschillende trainingen, schepen, locaties en mensen’’, aldus Gies.

In die zin kent deze baan geen journalistieke aard. Voordat de video’s worden gepubliceerd controleert de Koninklijke Marine of er geen vertrouwelijke informatie zichtbaar is. Gies benadrukt dat het alleen gaat om informatie die de veiligheid in het geding kan brengen en dat er op creatief gebied veel vrijheid is. ,,We vinden het belangrijk dat een vlogger authentiek is. Anders slaat het ook niet aan bij de doelgroep. Het vooraf bekijken is enkel bedoeld om te kijken of de content veilig is. Als er echt iets vertrouwelijks op staat kunnen we bijvoorbeeld een onderdeel blurren.’’

De geselecteerde vloggers moeten voor 2 juli hun proefvlogs op YouTube zetten onder #marinezoektvlogger. Iedereen kan de video’s bekijken. Daaruit worden drie kandidaten gekozen die op gesprek mogen komen.

Vloggen voor geld

‘Zoek maar een echte baan’ of ‘ga iets doen waar je geld mee verdient’. Uitspraken die veel beginnende vloggers naar hun hoofd geslingerd hebben gekregen. Maar gelden deze argumenten nog wel? Steeds meer bedrijven kiezen ervoor een vlogger – freelance of vast- in dienst te nemen. We zetten de leukste en meest opmerkelijke vacatures op een rijtje: