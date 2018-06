Verslagenheid na drama Pinkpop

Hij was nog maar 35 jaar: Gilles Boux de Casson. Muziekliefhebber. Vrijwilliger bij verschillende poppodia. En dit weekend stak hij onbetaald de handen uit de mouwen voor Pinkpop, het festival vlakbij zijn woonplaats Heerlen.

Met een groepje festivalbezoekers staat hij zondagnacht rond 04.00 uur aan de Mensheggerweg in Landgraaf. Gilles is net klaar met werken en staat vermoedelijk wat na te praten. Daar, op dat moment, maakt de bestuurder van een wit bestelbusje een einde aan zijn leven. De andere bezoekers, een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Heerlen, raken zeer ernstig gewond. De bestuurder rijdt door.

Intensieve zoektocht

Was het een noodlottig ongeluk? Was er drank of drugs in het spel? Het Openbaar Ministerie kan er op de dag van de aanrijding nog geen antwoord op geven.

Agenten schermen het gebied af waar de aanrijding heeft plaatsgevonden. Foto: ANP

Na een intensieve zoektocht waarbij helikopters worden ingezet, blijkt de bestuurder - een 34-jarige man uit Heerlen - zich op te houden in Amsterdam. Hij heeft zelf de politie gebeld. Terug in het zuiden wordt hij verhoord.

Harde klap

De 22-jarige Claire Schouten werkte tijdens het festival in een campingwinkel. Zondagnacht bezoekt ze met een collega haar onderkomen op camping B. ,,We zaten rustig voor de tent wat te drinken tot we plotseling een auto hoorden aanrijden die een harde klap maakte. En toen gegil. We wisten dat het niet goed was. Op een festival hoor je continu gegil en geschreeuw. Maar dit was anders.’’

Al snel zien ze beveiligers en mensen van het Rode Kruis de plek van de aanrijding naderen. Kort daarna klinken er sirenes van politiewagens en ambulances. Daniel Tentenzo (26), een collega van Claire, snelt op dat moment naar de plek toe. Slechts een bosrand verwijdert hem van de aanrijding.

De bestelbus werd teruggevonden in Heerlen. Foto: ANP

,,Ik dacht eerst dat het iets anders was. Een aanhanger die over een drempel ging ofzo. Maar ik hoorde iemand zo lang gillen dat ik ben gaan kijken. Ik zag daar iets wat ik niet had willen zien en ben direct omgekeerd. Ik was helemaal aan het shaken. Gelukkig was de ambulance er al bij.’’

Een paar uur later wordt de 27-jarige Maaike Polder wakker van een pushbericht: ’Een dode en drie gewonden door een aanrijding bij de camping van Pinkpop’. Als een van de eersten arriveert ze op de plek des onheils, waar de politie op dat moment volop aan de gang is.,,Ik dacht ’hè, wat is er gebeurd?’ Alles was afgezet en er waren veel agenten. Ik zag aangeslagen festivalbezoekers die via een andere route van camping B naar huis moesten.’’

Toedracht

Heel Nederland is die ochtend in de ban van het drama dat zich naast het Pinkpop-terrein heeft voorgedaan. Er wordt volop gespeculeerd over de toedracht van het ongeval. Een emotionele persconferentie waarin de burgemeester van Landgraaf, Raymond Vlecken, en de organisator van het festival, Jan Smeets hun steun aan de nabestaanden uiten, verschaft daarover nog geen duidelijkheid. Het onderzoek is nog in volle gang.

Pinkpop-organisator Jan Smeets was zichtbaar aangedaan tijdens de persconferentie. Foto: ANP

Die middag is bezoeker Pieter Visscher bij kennissen in Landgraaf. Hij had er geslapen maar kreeg ’s ochtends pas kennis van het nieuws. ,,In de middag kregen we de politie over de vloer. Mijn kennissen hebben beveiligingscamera’s buiten hangen. De politie wilde de beelden kopiëren. De kans is groot dat het bestelbusje is vastgelegd.’’

Het nieuws raakt hem. ,,Ik bezoek Pinkpop al jaren. Het was altijd love, peace and harmony. En nu dit. Dit is zo’n sterk contrast met de hele festivalbeleving. Dit hakt er zo in.’’

Contact

Dat ongeloof ziet Claire ook onder de medewerkers en vrijwilligers van Pinkpop, die op maandag het festival afbouwen. ,,Je merkt dat het niet meer zo soepel gaat. Alles heeft wat meer tijd nodig en als je contact probeert te maken lijkt het soms alsof iemand er niet helemaal bij is.’’