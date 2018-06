Vermiste Romy (15) uit Marknesse is weer terecht

Je verwacht dat de gemiddelde toerist in een safaripark wel doorheeft dat je het beste in de auto kan blijven voor een zo veilig mogelijk rijtje - de wilde dieren die er rondlopen vertrouwen vreemde mensen in hun leefgebied immers niet zomaar. Toch besloot een toerist in Tanzania afgelopen week iets ongebruikelijks te doen: hij draaide zijn autoraampje open om een leeuw te aaien.

Brullende leeuw

Het filmpje van de gebeurtenis is in een paar dagen meer dan een half miljoen keer bekeken. De gedachte daarachter is echter niet per se positief: het safaripark heeft de video juist online gezet om andere toeristen te waarschuwen.