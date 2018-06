Vermiste dochter duikt na half jaar op in Frankrijk

De moeder van een vermiste dochter kan opgelucht ademhalen. Haar dochter verdween een half jaar geleden uit een klooster in Noord-Holland, en is nu teruggevonden in het Zuid-Franse plaatsje Lourdes.

De dagen na haar verdwijning werd door de politie de omgeving doorzocht, zonder resultaat. Naar alle waarschijnlijkheid zat Fiona toen al lang en breed in Frankrijk. Met het idee dat de vrouw naar het buitenland zou vluchten werd geen moment rekening gehouden.

Woede

De politie informeerde de moeder van Fiona over haar verblijfplaats. Inmiddels hebben moeder en dochter elkaar via de telefoon gesproken. Tegenover RTL Nieuws liet de vrouw weten enorm geëmotioneerd te zijn. „Er kwamen allerlei emoties op me af. Het klinkt gek maar buiten blijdschap dat ze nog leeft, voelde ik ook een soort woede. Had ons toch iets laten weten.”

Op bezoek gaan bij haar dochter wordt lastig voor de vrouw. „Ik heb erge reuma en bovendien geen eigen vervoer. Het is te ver weg. Met een auto zou het kunnen, maar niet met het openbaar vervoer. Dat is te zwaar.”

Niet begrepen

Fiona liet haar moeder weten niet te willen terugkeren naar Nederland. „Ze voelt zich hier niet begrepen, heeft last van de drukte en te weinig natuur om zich heen.” Het feit dat haar dochter zonder iets te zeggen is weggegaan heeft ze haar vergeven. „Ze is een volwassen vrouw, ik ben blij dat een dak boven haar hoofd heeft en eten krijgt.”