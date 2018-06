Verkoopbonus van duizenden euro's voor tabakszaken

Meer pech dan een vrouw in de Chinese stad Wenling zal je niet snel hebben: zij reed een gehuurde Ferrari 458 in enkele seconden in de prak. Ze was nog maar net vertrokken uit de garage waar ze de auto had opgehaald. De crash werd vereeuwigd door een verkeerscamera.

Een geweldig gevoel?

Op de beelden zie je hoe de wagen op een nat wegdek flink slipt, in de middenberm crasht en vervolgens tegen een BMW X3 aanbotst die uit de andere richting komt. Niet precies wat de vrouw in gedachte had gehad van haar ritje in zo’n auto, gokken wij. Net voor de crash postte ze nog een filmpje op sociale media waarin ze stelde dat haar eerste rit met een Ferrari “een geweldig gevoel” zou opleveren.