Verdachte van moord Susanna (14) opgepakt in Irak

Een afschuwelijk bericht bereikte de internationale pers deze week: een 14-jarig meisje uit Duitsland werd na een vermissing gevonden, ze was verkracht en vermoord. Een van de verdachten, een twintigjarige asielzoeker uit Irak, vluchtte terug naar het land om aan de politie te ontkomen.

Inmiddels de twintigjarige Ali B. daar opgepakt voor de moord op Susanna uit Wiesbaden. Hij zal worden uitgeleverd.

Vreemd appje

Eind mei komt het veertienjarige meisje ’s avonds niet thuis. De politie slaat niet meteen groot alarm: ze denken dat Susanna is weggelopen en misschien onderweg is naar Parijs. De jongedame was al een paar keer niet naar school gegaan en hing dan wat rond in de stad, schrijft NOS. Geen zorgen.

Maar de moeder ruikt onraad: het laatste appje dat haar dochter verstuurde, zou niet bij Susanna passen. „Mama ik kom niet naar huis. Ik ben met een vriend naar Parijs gereden. Zoek me niet. Ik ben er over 2 of 3 weken weer. Bye."

Spoorlijn

Een week na de vermissing kwam er eindelijk schot in de zaak toen een dertienjarige asielzoeker zich meldde bij de politie. Hij zou gehoord hebben dat Ali het meisje had verkracht en vermoord. Haar lichaam zou hij hebben begraven bij een spoorlijn. Daar werd het meisje gevonden.

Die avond vluchtte de twintigjarige verdachte met zijn hele familie. Dat kon omdat de familie de tickets onder valse namen had geboekt en met tijdelijke reispapieren in het Arabisch reisde: de namen konden zo lastig met elkaar vergeleken worden.

Meerdere verdenkingen

De verdachte werd al verdacht van het verkrachten van een meisje van elf, uit hetzelfde asielzoekerscentrum. Hij werd tevens verdacht van diefstal, was betrokken bij een vechtpartij en zou een agent in het gezicht hebben gespuugd.

De verdrietige en gruwelijke zaak zorgt voor veel ophef in Duitsland, mede omdat er een asielzoeker bij betrokken is. Politieke partijen mengen zich in de zaak, en politicus Lischka van de SPD vindt bijvoorbeeld dat de grenscontroles aangescherpt moeten worden.

'Merkel moet aftreden'

„Susanna is een slachtoffer van het schijnheilige en zelfzuchtige welkomstbeleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel", zei Alice Weidel, leider van de rechts-populistische AfD op Twitter. Ze vindt dat Merkel af moet treden.