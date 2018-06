Verdachte aanrijding Pinkpop belde zelf politie

De bestuurder van het bestelbusje dat zondagnacht op vier festivalgangers van Pinkpop is ingereden en doorreed, heeft vanochtend zelf de politie gebeld. Het gaat om een 34-jarige man uit Heerlen. Hij is in Amsterdam opgepakt. Dat blijkt uit de persconferentie over de aanrijding die een dodelijk slachtoffer en drie zwaargewonden heeft veroorzaakt.

De politie heeft zijn voertuig in beslag genomen om technisch onderzoek op te verrichten. De verdachte zit in beperkingen. Hij mag geen contact hebben met de buitenwereld. Zijn motief is nog onbekend.

Kritieke toestand

De aanrijding op de Mensheggerweg werd een 35-jarige man uit Heerlen fataal. Een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen liggen in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.

Burgemeester Raymond Vlecken, van Landgraaf, reageerde aangeslagen. ,,Dit is gewoon vreselijk. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.’’ Ook Jan Smeets, de organisator van Pinkpop, was emotioneel tijdens de persconferentie. ,,Dit is de 32e keer dat we Pinkpop organiseerden. Het was de meest succesvolle editie. En dat eindigt in een drama. Aan drie volle dagen feesten kwam een abrupt einde. We hebben enorm te doen met de familie.’’

De officier van Justitie meldt dat het onderzoek in volle gang is. De verdachte wordt verhoord, het voertuig onderzocht en zijn er gesprekken met getuigen.

Parkeerplekken

Tijdens de persconferentie werd gevraagd of het klopt dat er dit jaar veel meer auto’s rondom het terrein geparkeerd stonden dan voorgaande jaren. Organisator Jan Smeets bevestigde dit beeld. Volgens hem kwamen er dit jaar ongekend veel mensen met de auto naar het festival. Door de drukte waren er niet genoeg parkeerplekken. De organisatie heeft daardoor rondom het terrein parkeerplekken moeten creëren.