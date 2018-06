Veel kritiek op toerist die leeuw in safaripark aait

Je verwacht dat de gemiddelde toerist in een safaripark wel doorheeft dat je het beste in de auto kan blijven voor een zo veilig mogelijk rijtje - de wilde dieren die er rondlopen vertrouwen vreemde mensen in hun leefgebied immers niet zomaar. Toch besloot een toerist in Tanzania afgelopen week iets ongebruikelijks te doen: hij draaide zijn autoraampje open om een leeuw te aaien.

Brullende leeuw

Het filmpje van de gebeurtenis is in een paar dagen meer dan een half miljoen keer bekeken. De gedachte daarachter is echter niet per se positief: het safaripark heeft de video juist online gezet om andere toeristen te waarschuwen.

Wanneer je het filmpje kijkt snap je waarom – de leeuw begint flink te brullen op het moment waarop de man zijn handen probeert uit te steken naar het dier. De groep schrikt er duidelijk van en draait abrupt het raampje dicht. Het had niet veel langer moeten duren, of dit verhaal was heel anders afgelopen.

Dom en onwetend

De toeristen konden zo dichtbij de leeuwen komen met hun auto omdat de dieren de schaduw van voertuigen vaak gebruiken om af te koelen. Het feit dat ze daar op hun gemakje durven liggen, betekent echter niet dat ze mensen vertrouwen, schrijft een medewerker van Wildlife Sightings onder de video op Youtube. Hij noemt de betreffende toerist dan ook „ongelooflijk dom en onwetend”. De reacties onder de video zijn verder ook niet mals: zo stelt iemand dat deze man „afgebeten handen verdiend zou hebben” en zouden „dergelijke toeristen gemeden moeten worden uit safariparken”.

Jachtluipaarden

Een maand geleden zorgde een soortgelijke situatie in ons eigen land voor veel kritiek. Een Frans gezin stapte in het safaripark van de Beekse Bergen uit de auto, om vervolgens beslopen te worden door jachtluipaarden. Veel mensen vonden dat bijzonder onverantwoordelijk, mede omdat er een jong kind op het filmpje zichtbaar was. Ook in de Beekse Bergen is het ten strengste verboden om uit de auto te stappen tijdens de rit.