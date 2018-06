Vast bellen sterft uit, opkomst van 'internet only'

Het aantal mensen met een vast telefoonabonnement daalt in rap tempo. De meeste Nederlanders maken tegenwoordig namelijk gebruik van een smartphone.

Minder mensen met vaste lijn

Ken jij nog iemand met een vaste telefoonlijn? Ze zullen waarschijnlijk op twee handen te tellen zijn, want het aantal mensen met een 'huistelefoon' neemt rap af. Pricewise, een onafhankelijke vergelijkingssite, meldt dat er in een jaar tijd zo'n twintig procent minder consumenten via hen vaste telefonie abonnement hebben afgesloten. In het eerste kwartaal van 2017 ging het nog om 52% van de Nederlanders, in dezelfde periode in 2018 was dat nog 33%.

Aan de andere kant is het 'internet only' abonnement in opkomst. De naam zegt het al, een abonnement zonder bellen en dergelijke. Twintig procent van de consumenten heeft momenteel zo'n abonnement, het aantal is met 33% toegenomen.

Logisch

Hans de kok, directeur van Pricewise, vindt het een logische ontwikkeling. „In 2017 had 93% van de Nederlanders een smartphone, dat is gemiddeld 3 smartphones per huishouden." Daar komt nog bij dat de vaste lijn niet meer standaard in alle abonnementen zit en voor extra kosten zorgt.