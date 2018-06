Vanaf woensdag drie dagen streep door streekvervoer

De 72 uur durende staking in het streekvervoer gaat definitief door. Vanaf aankomende woensdag tot en met vrijdag zullen er in het hele land nauwelijks streekbussen rijden. Volgens vakbond CNV is een laatste bemiddelingspoging voor een nieuwe CAO mislukt en rest hen niks anders dan over te gaan op deze zware maatregel die de reizigers hard zal treffen.

Vakbonden

De andere grote vakbond, de FNV, laat nog in het midden of zij haar leden ook gaat oproepen om mee te doen aan de staking. Hierover wordt op maandagavond een besluit genomen. Het CNV roept de leden op om vanaf woensdagochtend het werk voor 72 uur neer te leggen. „Helaas, we hadden het graag anders gezien”, zegt onderhandelaar Jean-Marie Severijns van CNV Vakmensen.

Het openbaar vervoer zou volgens eerdere berichten op maandag al platliggen. De actie werd uitgesteld om zo de bemiddelaars meer tijd te geven om tot een oplossing te komen. Deze oplossing is echter niet gekomen. Sterker nog; de werkgevers en de vakbonden staan qua standpunten ver uit elkaar. De vakbonden willen met deze actie een loonsverhoging van 3,5 procent bewerkstelligen en minder werkdruk voor buschauffeurs afdwingen. Ook zouden de werknemers in het streekvervoer elke 2,5 uur recht moeten hebben op een korte pauze.

De onderhandelaars aan de kant van de werknemers ergeren zich aan de bereidwilligheid van de werkgevers. Volgens hen zou er geen enkele verbetering mogelijk zijn en zouden de onderhandelingen daarom telkens vastlopen. Een oplossing lijkt ver weg. De vakbonden vertegenwoordigen 12.000 mensen die werkzaam zijn voor de streekvervoerders.

#lievelift

De oproep van het CNV betekent dat er in een groot deel van Nederland geen streekbussen zullen rijden. Werknemers van vervoerders Arriva, Connexxion, EBS, Keolis/Syntus, Q-Buzz, RET en U-OV zullen het werk neerleggen. Sommige van deze maatschappijen faciliteren ook treindiensten, deze regionale treindiensten zullen geen onderdeel worden van de staking. Ook stadsbussen, veerboten, trams en metro's zullen gewoon blijven rijden. Vanwege het wegvallen van de bussen zal het naar alle waarschijnlijkheid een stuk drukker op het spoor worden.

Deze staking treft vooral jonge mensen die geen andere reis-opties hebben: scholieren in de toetsweek, studenten die de laatste studiepunten moeten binnenharken en werkenden met een kleine beurs.

Omdat veel van onze lezers gebruik maken van het openbaar vervoer. Kwam Metro met het idee om forenzen die afhankelijk zijn van de bus in contact te laten komen met behulpzame automobilisten. Heb jij een auto? Check dan #lievelift op social media. Wij willen op deze manier reizigers koppelen aan automobilisten. Een soort #stormpoolen inderdaad! Stuur gelijk even een selfie met de reizigers naar @Metro op Twitter. Dan geven wij jullie een mooie plek in de krant. We hebben al veel mooie reacties gehad en hopen op nog veel meer respons. Meld je dus massaal aan. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen eind deze week komt waar hij wil komen.