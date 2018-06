Tweede generatie muggen steekt deze dagen kop op

Het weer is de afgelopen weken heel gunstig voor de huissteekmug. De eerste generatie kwam eind mei al voorbij, bijna een maand eerder dan normaal. Door de hoge temperaturen en voldoende neerslag komt er rond deze dagen een tweede generatie muggen tevoorschijn. Dat wordt de komende tijd uitkijken dus.

Muggenbulten

Op social media was het de afgelopen week al te merken: steeds meer mensen stuurden berichten over muggen en muggenbulten de wereld in. Men heeft meer bulten op de armen en benen, en dat is ook te zien als je op straat loopt. Normaal gesproken beginnen de muggen pas echt toe te slaan vanaf de tweede helft van juni met een zichtbare piek in juli en augustus.

Hoger

We hebben ook wel geluk gehad met het mooie weer tot dusver. Het is overwegend warm en de temperaturen zijn over het algemeen hoger dan normaal. Daardoor is de huissteekmug vroeg geactiveerd uit de winterrust. In april en mei was het warmer dan normaal en daardoor zijn de muggen eerder tevoorschijn gekomen. De vrouwtjesmuggen gaan dan op zoek naar bloed.

Als er eitjes zijn gelegd duurt het normaal ongeveer vier weken voor er nieuwe muggen uit komen. Maar door het warme weer is ook die ontwikkeling versneld. Daarom verschijnt nu al de tweede generatie muggen. Als de temperatuur nu normaal blijft, kunnen we nog een extra generatie verwachten deze zomer.

Neerslag

De neerslag heeft ook invloed op de muggen. Goede neerslag is belangrijk voor muggen, op die manier kunnen hun larven zich goed ontwikkelen. Overigens zijn wij zelf voor een groot deel veroorzaker van de muggenoverlast. Dat komt omdat we emmers gevuld met water, regentonnen en plantenbakken in onze tuinen hebben staan. Er is geen natuurlijke vijand voor de beestjes, daarom kunnen in dit soort broedplaatsen honderden larven per liter water uitkomen.

De overlast gaat dus nog groot zijn en is deze dagen steeds beter zichtbaar. Op muggenradar.nl kun je zien hoe en waar mensen overlast ervaren. En voor de komende tijd geldt dat je je goed moet beschermen tegen de beestjes. Als je in het bos gaat wandelen, trek dan beschermende kleding aan. Plaats een hor voor je raam en gebruik producten met deet om je te beschermen tegen die akelige muggen.