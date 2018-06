Trump en Kim ondertekenen 'historisch document'

Na de historische top in Singapore hebben de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un dinsdag hun handtekening onder een 'historische verklaring' gezet.

Inhoud onbekend

Alleen wat er in de slotverklaring staat, is nog niet bekend. Trump wilde er weinig over zeggen tegen de pers. Volgens hem wordt het 'historische en belangrijke document' later uitgedeeld aan journalisten. Trump zal naar verwachting later dinsdag verdere informatie geven over de inhoud van de overeenkomst.

Trump en Kim zeggen een goed overleg te hebben gehad op de top. „Wij zijn erg blij met wat vandaag is gebeurd", zei Trump. „Mensen zullen onder de indruk zijn en gelukkig zijn." Kim zei dat „de wereld een grote verandering'' zal zien en dat de landen het „verleden achter zich laten.''

Internationale sancties

Voor de VS is het afbouwen van de nucleaire activiteiten van Noord-Korea het belangrijkste onderwerp. Pyongyang wil onder andere de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea verminderd hebben en opheffing van de internationale sancties.

Inmiddels hebben de twee met een handdruk afscheid genomen.