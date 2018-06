'Studenten-ov moet gelden tot laatste schooldag'

Oneerlijk. Zo noemt Michelle Leine (19) uit Naarden het feit dat de studenten-ov maar tot 16 juli geldig is, terwijl zij en andere studenten uit het noorden nog tot 21 juli naar school moeten. Daarom startte ze een petitie, gericht aan de Tweede Kamer. Inmiddels hebben ruim 7600 leerlingen getekend.

36 euro

„Het is bizar dat we zelf onze reiskosten moeten betalen”, zegt initiatiefneemster Leine, student aan het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam. Zelf is ze de laatste week ongeveer een tientje per dag kwijt aan reiskosten. „Van Naarden naar Amsterdam Sloterdijk valt het qua reiskosten nog mee. Maar er zijn ook klasgenoten die veel verder weg wonen. Een meisje uit Amerongen is die week ruim dertig euro per dag kwijt. Dat slaat toch nergens op?”

De ov-kaart voor studenten is niet geldig van 16 juli tot en met 16 augustus. De vakanties voor het midden en zuiden van het land vallen in die periode. Maar in het noorden van het land, grofweg de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Noord-Holland, krijgen studenten officieel pas vakantie op 21 juli.

Zelf oplossen

„Toen ik zag dat wij die week gewoon nog naar school moeten, ben ik naar mijn opleidingsmanager gestapt”, gaat Leine verder. Die vertelde haar dat het niet de eerste keer is dat studenten de laatste week zelf moeten betalen. „Ik vroeg hem of hij er weleens iets tegen had gedaan. Hij zei dat de school het weleens heeft aangekaart, maar zonder resultaat. Toen vroeg hij: ‘Waarom probeer je het zelf niet?’”

Dat vond ze een goed idee. Ze belde DUO, maar die gaf aan dat zij niets aan het probleem kunnen doen. „Volgens hen staat in de wet dat deze afspraken zijn geregeld tussen de vervoersbedrijven en de staat. Toen heb ik de Rijksoverheid gebeld. Die zei: ‘goede vraag, bel DUO maar’. Om te voorkomen dat ik bezig bleef, ben ik toen de petitie gestart.”

Appeltaart

Leine hoopt dat de petitie uiteindelijk leidt tot een nieuwe wet waarin staat dat de ov-kaart geldig moet blijven tot de laatste officiële schooldag van het collegejaar. „Van mijn opleidingsmanager krijg ik een appeltaart als het lukt.”