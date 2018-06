Scooters binnenkort al van fietspad verbannen

Heb jij een scooter met een blauw kenteken? Grote kans dat je binnenkort van het fietspad wordt verbannen. Het Rijk heeft besloten dat alle gemeenten snorfietsers op de rijbanen mogen laten rijden. Bestuurders moeten daarom snel een helm gaan aanschaffen. De gemeente Amsterdam pleit hier al langer voor en zet alle voorbereidingen in gang om de maatregel begin volgend jaar binnen de ring te kunnen uitvoeren. Wat vinden Amsterdammers?

Cosmin Ciopei.

‘Slecht voor eigen bedrijf’

Cosmin Ciopei (22)

,,Om eerlijk te zijn hoop ik dat dit plan niet doorgaat. Het is onhandig voor mij als bestuurder en slecht voor mijn onderneming. Mijn vriendin en ik hebben een schoonmaakbedrijf. Daarom heb ik een maand geleden deze scooter gekocht. Juíst omdat ik hiermee op fietspaden mag rijden. Want we krijgen regelmatig lastminute verzoeken en dan moeten we snel ergens zijn. Als ik op de rijbaan moet dan zal dat zeker vertraging opleveren. Ik vraag me ook af hoe veilig dat is. Mijn scooter is niet opgevoerd. Met 25 kilometer per uur zal ik ook de auto’s gaan vertragen.’’

Wilma van der Meulen.

‘Een ontzettend goed idee’

Wilma van der Meulen (49)

,,Dit lijkt me een ontzettend goed idee. Dan wordt het rustiger op het fietspad en misschien leren bestuurders van scooters dan eindelijk wat voorzichtiger rijden. Ja, als fietser heb ik er zeker last van. Het snelle inhalen, het spookrijden, de ruimte die snorfietsers innemen. Ik weet nog dat ik een keer richting het pontje naar Zaandam fietste, dan moet je onder een viaduct door en dan volgt er een korte slingerweg. Een scooter kwam van de andere kant met volle vaart op me af, knalde tegen m’n stuur aan en scheurde er gewoon vandoor. Het levert gewoon vaak linke situaties op.’’

Chefaz Levant.

‘Niet elke bestuurder hetzelfde’

Chefaz Levant (18)

,,Deze maatregel vind ik wel vervelend. Ik heb mijn scooter net iets langer dan een jaar. Het is perfect voor dit soort dagen. Snel even de stad in, je hoeft geen parkeergeld te betalen. Op de fietspaden heb je geen file, op de rijbanen wel. Dan moet ik veel gaan wachten. Ik denk dat het voor automobilisten nog vervelender wordt, want ik ga met deze scooter ook niet snel. Ik snap wel dat fietsers sommige scooterbestuurders irritant vinden. Maar niet iedereen met een scooter vertoont gek gedrag. Fietsers doen soms ook rare dingen.’’

Maurice Maarssen.

‘Amsterdam toon ballen’

Maurice Maarssen (52)

,,Dit is toch gewoon symboolpolitiek? Ik vind dit eigenlijk een nutteloze discussie. Het grootste probleem is dat die snor- en bromfietsen gewoon vervuilend zijn voor het milieu. Dan heeft het verplaatsen naar de rijbaan echt geen zin. Het zou ook niet moeten gaan om drukte in het verkeer. Ik schrik als fietser ook weleens van een scooter maar dat is rijgedrag. Waar het echt om draait is dat we het klimaatakkoord van Parijs willen halen. Amsterdam, toon ballen en verbiedt dit soort voertuigen helemaal. Of ga lekker elektrisch rijden!’’

En wat vindt de deskundige? Sjors van Duren is consultant bij Royal Hashkoning DHV en is gespecialiseerd in duurzame mobiliteit. Hij werkte jarenlang aan zogeheten snelfietsroutes en is van mening dat de stad voor iedereen op verschillende manier toegankelijk moet zijn.

‘Fietspad wordt weer gelijkwaardiger’

,,Wat Nederland uniek maakt, is dat iedereen fietst. Van jong tot oud. Het fietspad kent in ons land daardoor een sociaal component. Uit snelheidsmetingen blijkt dat snor- en bromfietsers vaak harder rijden dan is toegestaan. Fietsers schrikken daarvan. Het veroorzaakt onrust. Dat komt door verschil in snelheid maar er ligt ook een psychologische oorzaak aan ten grondslag. Ondanks dat snorfietsen niet harder zouden moeten kunnen dan 25 kilometer per uur, voelen bestuurders zich vaak sterker dan de fietser. Hun voertuig is groter en breder en dat zorgt ervoor dat zij onbewust denken meer ruimte te mogen innemen. Bij mensen op een elektrische fiets zie je dat minder, omdat hun vervoersmiddel lijkt op de traditionele fiets. Door snorfietsers op de rijbaan te laten creëer je weer gelijkwaardigheid tussen gebruikers op het fietspad zonder dat je de snorfiets weert uit de stad. Het lijkt me daarom een verstandig besluit.’’