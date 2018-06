Schoonmaker op vakantie na inzameling geld studenten

Dat het vandaag warm is, was je vast nog niet ontgaan. Dit jaar beleefden we de droogste junimaand sinds 1962. Met het aantal zonnige of tropische dagen was de gemiddelde temperatuur in juni zeer warm, meldt Weeronline.

Droogste juni in jaren

Vorig jaar beleefden we al de warmste junimaand ooit gemeten, dit jaar is het opnieuw raak met de droogste juni in jaren tijd. Het is zelfs de op vijf na warmste juni in meer dan honderd jaar.