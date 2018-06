Quiz: hoeveel weet jij over ons vaderland?

We zijn trots op onze nationale identiteit en het Nederlandse verleden. Maar als er wordt gevraagd wat die Nederlandse geschiedenis dan is, dan weten we maar bar weinig.

Dat blijkt uit onderzoek van Historisch Nieuwsblad. Slechts een op de vijf mensen weet vanaf welke eeuw Nederland een koninkrijk is (19e eeuw). Ook over het slavernijverleden weten we maar weinig.

Hoe is met jouw kennis?

Omdat je nu waarschijnlijk benieuwd bent hoe het met jouw eigen historische kennis is gesteld, hebben we een quizje voor je gemaakt. Scoor jij een voldoende? (De antwoorden vind je onderaan.)

VOC-schip Prins Willem. Foto: ANP.

1. In welk jaar werd Napoleon Bonaparte verslagen en was Nederland weer onafhankelijk?

a. 1813

b. 1799

c. 1805

2. De Nederlandse vlag heeft een betekenis. Wit staat voor de kerk, blauw staat voor de adel, maar waar staat rood voor?

a. Oorlog

b. Volk

c. Handel

3. Hoeveel coupletten heeft het Wilhelmus?

4. Maak het volkslied compleet:

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

........................................

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

5. Wat is er niet waar over de Nederlandse vlag?

a. De vlag mag officieel niet 's nachts buiten hangen en moet voor zonsondergang binnengehaald worden

b. De officiële naam voor de Nederlandse vlag is Oranje - blanje - bleu

c. Op de verjaardag van Amalia wordt er gevlagd bij alle overheidsgebouwen, op die van haar zusjes Alexia en Ariane niet

d. De officiële kleuren van de vlag zijn helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw

6. Wat is een Nederlandse uitvinding?

a. Microscoop

b. Gloeilamp

c. Internet

De eerste grondwet tijdens de voorbezichtiging van de tentoonstelling 24 uur met Willem, koning van Nederland en België in het Nationaal Archief. Foto: ANP.

7. Wat was de Vereenigde Oostindische Compagnie?

a. Een schepenfirma om gebieden te ontdekken

b. Een handelsonderneming met aandelen en een monopolie op overzeese handel

c. De voorloper van de huidige marine

8. Wie regeerde het langst over Nederland?

a. Willem III

b. Koningin Wilhelmina

c. Willem II

9. Adriaan van Bergen kwam met een briljant idee om de stad Breda terug te veroveren op de Spanjaarden in 1590. Gebaseerd op het paard van Troje wilden hij de manschappen van Maurits van Nassau in zijn turfschip verstoppen en zo de stad invaren. Toch zou Adriaan nooit mee gaan. Waarom niet?

a. Hij werd ontdekt en doodgeschoten

b. De troepen vonden een beter turfschip

c. Hij versliep zich en bedacht zich toen

10. Wat is niet waar over de Nederlandse slavernij?

a. Pas op 1 juli 1861 volgde in Nederland de afschaffing van slavenarbeid en slavernij, als een van de laatste landen in Europa.

b. De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie.

c. Onder druk van de Engelsen werd de slavenhandel in 1814 verboden.

Herdenkingspenning afschaffing in 1863. Foto: ANP.

(1a, 2b, 3-15, 4 ben ik, vrij, onverveerd 5b, 6a, 7b, 8b, 9c, 10a want het was op 1 juli 1863)