Personeel TMG: 'Zoiets nog nooit meegemaakt'

Waar normaal het logo van TMG trots op de glazen pui pronkt, zijn nu de letters op het pand aan de Basisweg zwartgeblakerd. Daaronder een langwerpig gat waar het bestelbusje zich doorheen heeft geboord. Afzetlinten kaderen de ravage. Daaromheen groepen journalisten die met camera en microfoon wachten op meer nieuws.

Een ochtend als geen andere bij het pand van TMG in Amsterdam. Daarin werken onder meer de redacties van De Telegraaf, Metro, Noordhollands Dagblad en Autovisie. Dinsdagochtend, rond 04 uur, ramde een bestelbusje twee keer de glazen pui. De bestuurder stak de wagen in brand en vluchtte weg met een handlanger in een nabij geparkeerde Audi.

Wrang

,,Ik werk hier al dertig jaar en in die tijd heb ik hier van alles meegemaakt: bommeldingen, dreigementen, maar nog nooit is er echt iets gebeurd’’, vertelt Jan Bethlehem, schoonmaker bij TMG. Hij is er al sinds kwart voor zes ’s ochtends. ,,Politie, brandweer, de hele mikmak stond er. Ik kreeg een pushbericht over wat er is gebeurd. Tja, dat hoop je niet mee te maken. Het is wrang.’’

Vanuit de binnenkant van het gebouw is te zien waar het busje het pand is ingereden.

Voor veel werknemers is het dinsdagochtend improviseren. Schoonmaker Lahsen Essabbadhi heeft besloten vandaag alleen de redacties schoon te maken. ,,Normaal doe ik ook de wc’s maar dat kan ik nu niet. Er hangt daar een sterke geur van de brand. Ik krijg er hoofdpijn van.’’ Henk Kooijmans van de Postkamer is maar aan het opruimen geslagen. ,,Er is niks geleverd. Geen post, geen kranten. Ik ben zelf even langs de drukkerij aan de overkant gegaan om wat kranten op te halen, maar het overgrote deel ligt denk ik in de hal en die is nu afgesloten.’’

'Zwart van het roet'

Langzaam druppelen er meer medewerkers binnen. Aanvankelijk klonk het advies om thuis te werken, maar gedurende de ochtend worden steeds meer afdelingen bereikbaar. In het bedrijfsrestaurant is meer personeel aanwezig. Kok Wim Kreuger heeft eerst alle werkbladen moeten schoonmaken. ,,Het zag hier zwart van het roet’’, vertelt hij al wijzend naar zwarte voetstappen op de keukenvloer. Samen met een collega was Kreuger een van de eersten die bij het pand arriveerden. ,,Op dat moment was alles nog onduidelijk. We vroegen aan de politie wat er aan de hand was maar daar mochten ze geen mededelingen over doen.’’

Het TMG-gebouw heeft flinke schade. Foto: ANP

In de 41 jaar dat Kreuger bij het bedrijf werkt heeft hij nog nooit zoiets meegemaakt. ,,Je gaat toch met een raar gevoel aan het werk. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Ik hoop wel dat er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Er staan betonnen bloembakken voor het pand, maar dat is kennelijk niet genoeg.’’

Betonnen bloembakken

Om tien uur ’s ochtends volgt er een personeelsbijeenkomst van de Raad van de Bestuur. ,,We zijn allemaal ontzettend geschrokken’’, spreekt Marc Vangeel van Mediahuis een vol bedrijfsrestaurant toe. Hij schaart zich achter de uitspraak van Telegraafhoofdredacteur Paul Jansen: ‘We laten ons niet intimideren’. ,,De persoon of organisatie die dit doet wil ons waarschijnlijk choqueren, maar we laten ons niet van de wijs brengen.’’ In de afgelopen twee maanden werden er betonnen bloembakken voor het pand geplaatst. De Raad van Bestuur zegt geen signalen te hebben ontvangen van een mogelijke aanslag.

Na de bijeenkomst wacht BHV’er Mitchell de Kort op verdere instructies. ’s Ochtends leidde hij medewerkers naar de alternatieve ingangen om het gebouw binnen te komen. ,,Het is goed dat er net een bijeenkomst is geweest. Je merkt dat er behoefte is aan uitleg. Ik zie niet dat mensen er kapot van zijn, maar je merkt wel dat iedereen toch een beetje geschrokken is.’’