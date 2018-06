Pas op voor virus via Facebook Messenger

Een database van de Persgroep Nederland is gehackt, daarbij heeft de hacker ongeveer 350.000 e-mailadressen in handen gekregen. In het bestand stonden onder meer antwoorden op prijsvragen en klachten van abonnees. Die berichten waren via webformulieren binnengekomen, vooral bij regionale kranten de Stentor en het Eindhovens Dagblad.

Aangifte

Volgens de Persgroep is er geen gevoelige informatie van abonnees, zoals bankrekeningnummers, wachtwoorden of adressen, in verkeerde handen gekomen. De krantencombinatie heeft aangifte gedaan. Het is niet bekend wie de hack heeft gepleegd en waarom. ,,De gegevens zijn financieel niet interessant voor criminelen. Dat suggereert dat het iemand was die wilde kijken of hij gaten kon vinden. Maar dat is speculeren'', aldus een woordvoerder.