Overwinteren kan in 2050 gewoon in ons land

Nog ongeveer 11,680 nachtjes slapen en we hoeven niet meer op vakantie om de zon op te zoeken. In 2050 zijn onze winters namelijk vergelijkbaar met het klimaat van het Franse Bordeaux. Dit toekomstscenario schetst het KNMI in een eerder uitgebracht rapport.

Dat het weer gaat veranderen is tegenwoordig niet eens zo moeilijk voor te stellen. Kijk alleen al naar afgelopen maand: Mei 2018 gaat de boeken in als een maand met ’extreme weersveranderingen’. Zo smeerden we ons in met factor 50 en schuilden we een paar uur later voor hagelstenen zo groot als knikkers. De lente is nog maar net begonnen en toch snakten we nu al in die bloedhete, klamme nachten naar een stevige onweersbui voor verkoeling.

Warmterecords

Maar hoe extreem is ’extreem’? Behalen we niet al jaren warmterecords? Praten we niet elke zomer over ’raar weer’? Horen die uitschieters inmiddels niet gewoon bij het Hollandse klimaat?

Dat klopt voor een deel, weet meteoroloog Johnny Willemsen van WeerOnline. ,,Uitschieters heb je natuurlijk altijd, maar we behalen inderdaad steeds vaker warmterecords. Het weer kent tegenwoordig veel variatie. Het is warmer, de buien zijn heviger en ook de winters zijn niet meer echt streng.’’

Een groot verschil ten opzichte van twintig jaar geleden, toen we in de jaren negentig nog weleens een Elfstedentocht schaatsten. Zet dat tegenover die keer in 2015, toen we met kerst met 15 graden op het terras zaten: de warmste decembermaand ooit gemeten.

Hete zomers

Het KNMI voorspelt tussen 2050 en 2085 (ten opzichte van 1981 tot 2010) meer zachte winters en hete zomers. In de winter valt er meer (extreme) neerslag, in de zomer neemt de intensiteit van extreme regenbuien toe. Hagel en onweer worden heviger. Alleen de windsnelheid blijft nagenoeg hetzelfde.

Maar 2050 is nog ver weg. Is er al iets te zeggen over het weer deze zomer? Meteoroloog Johnny Willemsen lacht. ,,Tja, er heerst wel een soort angst onder mensen dat de warmte na dit supermooie weer ’op’ is. Het is wel zo dat de Noordzee na afgelopen mei sneller opgewarmd is. Dat maakt de kans op een natte zomer wat groter, omdat er door die opwarming meer vocht beschikbaar is voor een mooie bui. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het een slechte zomer wordt. Het kunnen bijvoorbeeld ook een paar hele heftige buien zijn, waarbij het de rest van de dagen mooi en droog weer is.’’

Zeespiegel

Dat nieuwe Nederlandse weer is een gevolg van klimaatverandering, waar de mens de nodige invloed op heeft gehad. Zo blijkt ook uit het rapport dat de zeespiegel nog verder zal stijgen en dat ook het tempo waarmee de zeespiegel stijgt, toeneemt.

Met welke emotie kijkt Willemsen als meteoroloog naar al deze veranderingen?

,,In Nederland zijn er nog altijd meer koude dagen dan warme dagen. Wat dat betreft vind ik het persoonlijk niet erg dat het een paar graden warmer wordt. Maar als je uitzoomt en kijkt naar de rest van de wereld dan is dat wel anders. De woestijnen die groter worden, het stervende rif en al die bosbranden; in dat kader maak ik me wel zorgen,’’