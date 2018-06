Ouders niet nog strenger met alcohol bij kinderen

Het lijkt er op dat ouders niet veel strenger gaan worden voor hun kinderen als het gaat om alcohol. Sinds de leeftijdsverhoging naar 18 jaar voor de verkoop van alcohol, werden ouders veel strenger voor hun kinderen. Maar deze trend zet sinds 2017 niet meer door.

Bewustwording

Dat zegt Nico van der Lely, kinderarts en oprichter van de alcoholpoli van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Uit de onderzoeksgegevens alcoholvergiftigingen van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde over het jaar 2017 blijkt dat vorig jaar veel jongeren boven de 16 jaar toch toestemming kregen van hun ouders om te drinken.

Volgens Van der Lely heeft de leeftijdsverhoging naar 18 jaar en de NIX18 campagne ouders bewust gemaakt van de gevaren van alcoholgebruik. In 2011 gaf 25 procent van de ouders hun kinderen geen toestemming om te drinken. Vijf jaar later, in 2016, was dit percentage gestegen naar 56 procent. Maar in 2017 gaf 51 procent van de ouders geen toestemming: een kleine daling dus. Van een verdere toename is helaas geen sprake, zegt Van der Lely.

Alcoholvergiftiging

Terwijl het aantal ouders dat hun kinderen geen toestemming gaf om te drinken is gedaald, is het aantal kinderen dat met een alcoholvergiftiging werd opgenomen in 2017 gestegen. „De gemiddelde leeftijd van de opgenomen kinderen in de periode van 2007 tot en met 2017 gestegen van 14,9 naar 15,5”, aldus de kinderarts.

Van der Lely vindt dat er veel is bereikt de afgelopen jaren, maar denkt dat we het nu anders moeten aanpakken. „Maar gezien de trend bij de ouders om minder streng te worden, moeten we ons nu meer gaan richten op bewustwording bij de jongeren zelf om er voor te zorgen dat zij niet voor hun achttiende gaan drinken.”