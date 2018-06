Oud-imam Haselhoef overleden na auto-ongeluk

Voormalig imam Abdullah Haselhoef (49) is in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen bij een auto-ongeluk. Haselhoef werd na de aanslagen van 9/11 bekend als spreekbuis van moslims in Nederland.

Haselhoef is een van de slachtoffers van een ongeluk met een spookrijder op de A16 bij Breda zondagnacht, waarbij twee automobilisten omkwamen. BN De Stem meldt dat het nog onduidelijk is wie van de twee de spookrijder was. Volgens de krant ligt hij al opgebaard in een moskee in Den Haag.

Landelijk bekend

De oud-imam was Surinaams, maar groeide samen met zijn moeder op in de Haagse wijk Duinoord. Tijdens zijn studie verdiepte hij zich in de islam. Hij werd uiteindelijk de eerste islamitische geestelijke verzorger bij een psychiatrische instelling in Nederland.

Haselhoef werd landelijk bekend toen hij tijdens de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van 9/11 een speech hield. Daarbij waren onder anderen het Nederlandse kabinet, kroonprins Willem-Alexander en Máxima aanwezig. Ook verscheen Haselhoef regelmatig op tv.

In opspraak

De man kwam later in opspraak toen bleek dat hij zijn opleiding tot imam niet had afgemaakt. Rond dezelfde tijd deed hij de uitspraak dat homoseksuelen de doodstraf moeten krijgen als zij worden betrapt door minstens vier getuigen. Daar bood hij later zijn excuses voor aan.

In 2011 werd Haselhoef gearresteerd op verdenking van fraude met kinderopvangtoeslag en uitkeringsfraude. Tussen 2006 en 2011 zou hij bijna 2,5 miljoen euro aan kinderopvangtoeslagen hebben ontvangen voor opvang die in werkelijkheid nooit had plaatsgevonden. Hij kreeg 20 maanden gevangenisstraf opgelegd.