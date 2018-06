,,Goedemorgen, ik kom even de prullenbakken legen.’’ De 57-jarige Robert Hovingh uit Hilversum komt het je elke ochtend met een glimlach vertellen. De voormalig verkoper van V&D had nooit gedacht dat hij na bijna veertig jaar zijn carrière zou voortzetten als schoonmaker bij de NS. ,,Als ik er nu op terugkijk denk ik: had ik het tien jaar geleden maar gedaan.’’

Zijn opmerkelijke carrière switch komt voort uit het faillissement van het bekende Nederlandse warenhuis, eind 2015. Zoekend naar een andere baan stuitte hij op een vacature: ’Treinsteward gezocht’.

Servicegericht

Een soort schoonmaker 2.0. die de NS tijdens de ritten kan inzetten. Niet alleen om tijdig de prullenbakken te legen, juist ook om reizigers te verwelkomen en bijvoorbeeld te helpen met het naar binnen tillen van een kinderwagen of fiets. Hovingh: ,,Ik wilde wel wat anders proberen. Servicegericht was ik al door mijn tijd bij V&D en schoonmaken heb ik nooit erg gevonden.’’

Robert Hovingh.

En zo kwam het dat Hovingh na 37 jaar het bekende terrein van rolkoffers, klassieke hoeden, degelijk ondergoed en de ’schoolcampus’ inruilde voor een carrière op het spoor. Uitgerust met een buidel van schoonmaakdoekjes en afvalzakken staat hij elke ochtend klaar om de coupes spic en span te maken.

Zijn werktijd ligt meestal tussen half negen ’s ochtends en half zes ’s avonds, waarin hij ruim tien treinen - ’van onder naar boven en van voor naar achter’ - in de randstad schoonhoudt.

Gouden combinatie

Dienstverlening en schoonmaken blijkt voor hem een gouden combinatie. ,,Het is de afwisseling die het leuk maakt. In de winkel stond ik altijd op dezelfde plek en was het wachten op de klanten. Hier ben ik op pad, ik loop langs reizigers, heb gezellige gesprekken. En op de perrons pak je ook nog wat buitenlucht mee.’’

De NS heeft in totaal 1800 schoonmakers in dienst. Foto: NS

Hovingh komt onderweg van alles tegen. Bijzondere mensen vooral. Zoals die keer toen hij aan een groepje jongeren vroeg of hij de bierblikjes mocht opruimen en hem gevraagd werd of hij er niet liever eentje mee wilde drinken. ,,Ik vroeg ook een keer aan een mevrouw of ik haar tafeltje mocht afnemen. ’Nee’, zei ze toen stellig. ’Dat hoor jij niet te doen’. Voor ik het wist had ze het doekje uit mijn handen gepakt en begon ze zelf - heel grondig- haar tafeltje schoon te maken.’’

Grote kans dat Hovingh vandaag meer mooie momenten meemaakt. Tijdens de Dag van de Schoonmaker wordt er stilgestaan bij het verschil dat deze beroepsgroep maakt. Zo heeft de NS een bericht uitgedaan naar hun personeel om waardering voor de schoonmakers uit te spreken.

Cijfers