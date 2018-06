NK scootmobiel aangepast na gebroken heup deelnemer

Het NK scootmobiel wordt aangepast nadat een deelnemer woensdag zijn heup heeft gebroken tijdens de race. De bocht waarin dat gebeurde komt sowieso niet meer terug en de maximumsnelheid wordt verlaagd van 17 naar 9 kilometer per uur.

Directeur Jan Romme organiseerde al eerder het NK scootmobiel, maar heeft nooit eerder meegemaakt dat de deelnemers zo serieus voor de winst gingen. „De ouderen waren bloedfanatiek", zegt hij tegen NH Nieuws. „Dit keer waren ze van tevoren getraind."

Paniek

Daarnaast waren er een aantal mensen die meededen, maar eigenlijk niet zo goed wisten hoe ze een scootmobiel moesten besturen. Dat leidde tot paniek, vooral bij een scherpe bocht in het circuit.

„Toen we dat merkten, hebben we het parcours stilgelegd en de maximale snelheid van zeventien kilometer per uur begrenst naar negen kilometer per uur." Het kwaad was toen al geschied voor één deelnemer, die zijn heup had gebroken. Volgens Romme kon de man op de brancard wel lachen. Hij was de oudste deelnemer en had eigenlijk niet mee mogen doen. omdat hij broos was en al breuken had opgelopen. „Zijn kinderen waren erbij om het te begeleiden en hebben het hem sterk afgeraden mee te doen, maar hij vond het zo leuk."

Schildpadden

De race wordt volgend jaar door de aangepaste snelheidslimiet wel wat minder spectaculair, geeft ook Romme toe: „Dan is het net alsof je naar schildpadden zit te kijken, maar dat kan zelfs ook leuk zijn."