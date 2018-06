Motief om Anne Faber te doden blijft onduidelijk

De eerste dag van de rechtszaak tegen Michael P. is achter de rug. P. heeft voor de rechtbank in Utrecht toegegeven dat hij de 25-jarige Anne Faber eind september heeft verkracht, ontvoerd en gedood. Maar tijdens de urenlange ondervraging werd nog altijd niet duidelijk waarom hij het deed. Dat tot grote frustratie van de nabestaanden.

Op veel vragen antwoordde hij kortaf en soms geïrriteerd dat hij het antwoord niet wist, dat het zou kunnen dat het zo gegaan was en dat hij het zich niet kon herinneren. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem van opzet, maar P. ontkent dat hij een vooropgezet plan had. Aantoonbare opzet levert een zwaardere straf op.

Botsing

Wat opviel gedurende de rechtszaak was dat sommige bewering van P. niet strookten met de onderzoeken of reconstructies. Zo zou hij met zijn scooter tegen Faber aan zijn gebotst toen zij in de regen in het bos bij Zeist fietste. Maar de politie noemt dit onwaarschijnlijk omdat bij de reconstructie van de route blijkt dat de twee elkaar al eerder gekruist moeten hebben. Ze vragen hem of hij haar heeft opgewacht, maar P. ontkent dat.

Volgens de 28-jarige verdachte wilde Faber de politie bellen na de botsing. Dat wilde hij voorkomen omdat hij haar had aangereden met een onverzekerde scooter. P. ,,flipte" en verkrachtte haar. Hij zei dat zij zich daar niet tegen verzet had. Vervolgens boeide hij haar handen op de rug en nam haar, onder bedreiging van een mes, mee op zijn scooter. Toen Faber om hulp riep naar een fietser, pakte hij haar beet en stak in haar keel. Onderzoek toont aan dat Faber door deze steekwonden in haar keel is overleden. Het mes is nooit gevonden.

Dat is niet het enige bewijsmateriaal dat nooit is gevonden. Ook de mobiele telefoon van Faber is nooit gevonden, en de sieraden die zij droeg idem.

Lichaam verplaatst

Na haar dood verplaatste hij meerdere keren haar lichaam. Na de dood van Faber verstopte P. haar lichaam onder een berg bladeren vlak bij een vliegbasis, wordt vandaag in de rechtszaal verteld. Daarna ging hij terug naar de kliniek waar hij werd behandeld. Hij haalde haar levenloze lichaam later weer op met de auto van zijn moeder en verborg haar in een zelfgegraven graf in Zeewolde. Haar lichaam en spullen maakte hij schoon met bleekmiddel dat hij had gekocht.

Drie dagen na zijn arrestatie en bijna twee weken na de vermissing, vertelde hij waar het lichaam van Anne lag. Hij zweeg eerst ,,uit boosheid", zei hij. Michael P. was boos omdat hij klappen zou hebben gekregen bij zijn arrestatie.

Luchtfoto van de zoekactie gericht op een specifieke plek in de omgeving van het Nulderpad in Zeewolde. Foto: ANP

Fouten gemaakt

P. zou tegen de politie hebben gezegd dat hij flink wat ritalin gebruikt had op de dag dat Anne Faber om het leven kwam. Zijn behandelaar wist daar niks van, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. P. zei maandag dat hij fouten heeft gemaakt en dat hij 100 procent verantwoordelijk is. ,,Anne deed niets fout.''

Volgens deskundigen is P. verminderd toerekeningsvatbaar. P. zat in een kliniek in Den Dolder, omdat hij bijna aan het einde was van een straf voor de brute verkrachting van twee meisjes in 2010. In tegenstelling tot tijdens zijn proces destijds, wil P. nu wel een behandeling en staat hij open voor tbs.

Dinsdag gaat het proces verder en komt het OM met de strafeis. De uitspraak is gepland op 17 juli.