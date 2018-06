Moslims vieren einde ramadan

Voor veel kinderen in Nederland was het woensdag de dag om achter de iPad vandaan te kruipen en buiten te gaan spelen. Het was namelijk Nationale Buitenspeeldag. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw kind niet alleen op deze dag in de boom klimt en morgen weer naar de iPad grijpt?

Eigen plek

Dat buitenspelen goed is voor de gezondheid van kinderen, zal je vast en zeker niet verbazen. Maar buitenspelen zorgt er ook voor dat kinderen een eigen plek hebben, vertelt pedagoog Jacqueline Schot. „Buitenspelen is bij uitstek de plek waar, als het goed is, ouders niet steeds in je nek hijgen.” Daarnaast leren kinderen er sociale vaardigheden, doordat ze in contact komen met andere kinderen. En ze leren buiten hun eigen grenzen kennen. „Een kind klimt bijvoorbeeld in een boom en schat in hoe hoog hij of zij durft.”