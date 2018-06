Moeder dode baby Sloterplas na twee jaar gevonden

Na twee jaar onderzoek heeft de politie de moeder van de dode baby bij de Sloterplas in Amsterdam gevonden. De recherche kwam haar op het spoor via de vader van het kind.

Paar dagen oud

Het gaat om een 25-jarige vrouw uit Amsterdam-West. Ze werd twee weken geleden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het jongetje, dat hooguit een paar dagen oud was, en het wegmaken van het lichaam.

Haar aanhouding is nu pas bekendgemaakt, omdat de vrouw in beperkingen zat en geen contact met de buitenwereld mocht hebben. Dinsdag is haar voorlopige hechtenis opgeheven. Ze mag de beslissing van het Openbaar Ministerie om haar al of niet te vervolgen, in vrijheid afwachten.

DNA-onderzoek

De vader werd onlangs gevonden door DNA-verwantschapsonderzoek. Hij is als getuige gehoord en zette de recherche op het spoor van de moeder.

De dode baby werd op 8 juni 2016 door een wandelaar gevonden in een sporttas bij de Sloterplas, die waarschijnlijk eerder in het water had gelegen maar door iemand op de kant is gelegd. Het is niet duidelijk hoelang de baby daar heeft gelegen. De gemeente regelde de begrafenis. Het jongetje is eind augustus 2016 begraven. Op de grafsteen staat 'Baby Sloterplas, juni 2016'.