Minderen met plastic, hoe doe je dat?

Tachtig stukken plastic met een totaalgewicht van acht kilo. Dat blijkt de doodsoorzaak van een griend, een walvisachtig dier, in Thailand.

Het dier werd vorige week maandag uitgeput aangetroffen in een kanaal in Zuid-Thailand. Dierenartsen voerden een vijfdaagse reddingsactie uit, maar de enorme hoeveelheid plastic in de maag van het dier werd de griend fataal.

Veel mensen reageren geschokt en boos op het nieuws. „Dit vind ik al jaren treurig”, zegt iemand onder het Facebookbericht op Metro Holland. „Er verdwijnt elke minuut een vuilniswagen aan afval in de zee”, zegt een ander.

Plastic Attack

Het is niet het enige nieuws over plastic afgelopen weekend. Zo werd er zaterdag wereldwijd actie gevoerd tegen plastic. De pijlen werden met ’Plastic Attack’ dit keer gericht op supermarkten die hun groenten verpakken in plastic. Elisah Pals (34) van Zero Waste Nederland uit Breda voerde actie in haar woonplaats bij supermarkt Jumbo, waar ze het bedrijf confronteerde met de plastic om hun groente.

Het nieuws dat er opnieuw een dier is gestorven door plastic in de zee geeft volgens Pals de noodzaak aan om te veranderen. „Dit is heel duidelijk een effect van hoe we nu handelen. Het laat zien hoe belangrijk het is om actie te ondernemen en om op korte termijn over te stappen op duurzame oplossingen die niet schadelijk zijn voor het milieu.”

Elisah Pals leeft al langer dan twee jaar afval- en plasticvrij.

Maar hoe doen we dat? Metro vraagt tips aan Pals, die al langer dan twee jaar compleet plastic- en afvalvrij leeft. De truc? „Begin simpel. Kijk waar je de grootste winst kunt maken. Voor mij lag dat bij boodschappen doen, omdat je in een supermarkt niet anders kunt dan plastic kopen. Door vaker naar de markt te gaan en vlees en vis bij de slager en visboer te kopen maak je al verschil.”

Tips

• Plastic is vaak zinloos, maar sommige producten spannen de kroon. Zoals theezakjes apart verpakt in plastic.

• Vervang wattenstaafjes voor een duurzame variant.

• Ga vaker naar de markt in plaats van de supermarkt.

• Koop je vis en vlees plasticvrij bij de visboer en slager.

• Hergebruik je eigen fles, in plaats van plastic flesjes.

• Veel koffiecups zijn niet te recyclen. Gebuik een navulbare variant of kies voor een perculator.

• Haal je koffie to go met je eigen herbruikbare beker. Sommige bedrijven geven je dan zelfs korting.

• Een navulbare hardplastic beker is vaak toegestaan op festivals.