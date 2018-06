Mensen met beperking krijgen moeilijk juiste zorg

Het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning is nog altijd een probleem voor mensen met een beperking. Door de complexiteit van systemen raken ze verwikkeld in een wirwar van wetten en regels. Dat blijkt uit onderzoek van MEE, een vereniging die zich inzet voor mensen met een beperking.

Knelpunten

De vereniging inventariseerde het afgelopen jaar knelpunten waar cliëntondersteuners mee zaten en verwerkte deze in een rapport. Daaruit blijkt nu dat het nog altijd erg moeilijk is voor mensen met een beperking om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen.

De ondersteuning en zorg voor deze groep mensen zijn opgenomen in verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Participatiewet. Vooral in de situaties waarin mensen met meerdere wetten en regels te maken hebben, ondervinden ze problemen. Volgens MEE zou er in die situaties maatwerk moeten worden geboden.

Wachtlijsten

In haar rapport noemt de vereniging meerdere voorbeelden van dit soort situaties. Zo is er de 18-jarige Jorrit, die door zijn beperkingen en verslaving niet meer thuis kan blijven wonen. Omdat hij 18 is, valt hij niet meer onder de Jeugdwet maar onder de Wmo. Maar onder de Wmo zijn wachtlijsten van meer dan een half jaar. Door het wachten verliest de jongen zijn motivatie en zal hij verder terugvallen in zijn drugsverslaving. Ondertussen heeft hij ook geen recht op een uitkering, omdat hij bij zijn moeder woont en nog geen 21 is.

Niet alleen de wirwar aan wetten en regels zorgen voor problemen. Ook is er onvoldoende kennis over de doelgroep. Volgens MEE geldt dat voornamelijk voor de niet-zichtbare beperkingen, zoals een lichte verstandelijke beperking, autisme of een niet-geboren hersenafwijking. Directeur Yvon van Houdt pleit ervoor dat organisaties niet vanuit zichzelf of vanuit het stelsel moeten denken, maar vanuit de cliënt zelf.