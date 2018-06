Man vindt schedel van de vermoorde ex van zijn vrouw

Een man uit Rusland deed een bijzondere ontdekking toen hij aan het tuinieren was. Hij was gewoon wat aardappelen aan het poten, toen hij opeens menselijke botten en een schedel vond. Toen de man zijn vondst liet zien aan zijn vrouw, kon zij wel verklaren wat haar man zojuist had gevonden.

Ruzie

Ze legde uit dat ze in 1997 tijdens een ruzie haar vorige partner had vermoord, schrijven Russische media. Ze had hem verschillende keren met een bijl op zijn hoofd geslagen, waarna zijn lichaam uit elkaar spatte. Ze begroef haar ex vervolgens in de moestuin.

De vrouw wilde dat haar huidige man de resten weer ging begraven, maar die ging daar niet mee akkoord. Hij gaf zijn vrouw aan bij de politie, die vervolgens een onderzoek startte.

Bekend

De vrouw zou inmiddels hebben bekend dat ze haar ex destijds heeft vermoord, laat de Russische onderzoeksautoriteit ICR weten. Wat voor straf de vrouw krijgt, is nog niet bekend.